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    • 06.03.2023 18:23
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    • 06.03.2023 18:42
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    Güneş Motel 2 yayında! Tükürdüğünü yalayan Akşener, CB yardımcılığı formülüne atlayan İmamoğlu ve Yavaş... Tezgah büyük, pazarlık kirli

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar' masası dediği koalisyona geri dönerek deyim yerindeyse tükürdüğünü yaladı. Ankara'da 'Güneş Motel' skandalına benzer bir siyasi vaka yaşandı. Akşener, ilk olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir araya geldi sonra Kılıçdaroğlu ile görüştü. İYİ Parti lideri söz konusu görüşmede İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi.  6'lı koalisyonun kirli pazarlığına tepki dolu açıklamalar ise peşi sıra geldi. Akşener'e tepki gösterildi, daha önce "Adayımız Kılılçdaroğlu" diyen İmamoğlu ve Yavaş'ın riyakar tutumuna dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    Tükürdüğünü yalayan ilkesiz siyaset!

    Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.

    Geride bıraktığımız günlerde altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekilmişti.

    Bunun üzerine CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuş, masada da Akşener'siz bir toplantı icra edilmişti.



    AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI! GÜNEŞ MOTEL 2...
    Krizle boğuşan masa adayını açıklamak için bugün bir araya geleceği dakikalarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

    Zehir zemberek açıklamalarla koalisyondan ayrılan Meral Akşener, 'Güneş Motel' skandalına benzer bir siyasi vaka ile yeniden masaya dönme kararı aldı. Bu durum 'Akşener tükürdüğünü yaladı' yorumlarını da beraberinde getirdi.




    İMAMOĞLU - YAVAŞ FORMÜLÜ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı öncesi ilk olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile otelde bir görüşme gerçekleştirdi.

    Akşener o görüşmede İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 6'lı koalisyonun kirli pazarlığına dikkat çeken açıklamalar da peşi sıra geldi.




        BÜYÜK TEZGAH, KİRLİ PAZARLIK, İLKESİZ DURUŞ!
        MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Mezhepçilik dahi yaparak "kazanamayacak aday" kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra "mutemet" gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak dayatıyor" ifadelerini kullanarak Meral Akşener'e tepki gösterdi.

        Erdem, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın riyakar tutumana dikkat çekerek, "Daha önce "adayımız Kılıçdaroğlu"diyen CHP'li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Büyük TEZGAH! KİRLİ PAZARLIK" dedi.



        MHP'li Erdem sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        "EN BÜYÜK TOKADI TÜRK MİLLETİ ATACAK"
        BÜYÜK TEZGAH! KİRLİ PAZARLIK! İLKESİZ DURUŞ! Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz … Sat ha sat … Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size …



        "KURBAN PAZARLIĞI GİBİ"
        AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını bırakıp cumhurbaşkanı yardımcısı adayı için kapışmaya başladığına dikkat çekerek, "6'lı masa ( şuan için 6'lı, birazdan 5'e veya 4'e düşebilir) CB adayını bıraktı, CB Yardımcıları için kapışıyor. Bence; 2'sinden biri olur, biri kalır. Kurban pazarlığı gibi..." dedi.

            GÜNEŞ MOTEL VAKASI AKILLARA GELDİ
            Öte yandan otelde yapılan bu pazarlık Türk siyasetine 'Güneş Motel Vakası' olarak geçen o olayı hatırlattı.

            Neydi o Güneş Motel Vakası gelin hatırlayalım...

            5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

            ECEVİT AP VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ
            Fakat yerel seçimleri CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı.

            GİZLİ GÖRÜŞMELER SIZDI
            Ecevit ile 12 eski AP'li arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca'ya bağlı Bayramoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi.

            Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmeler Florya'daki Güneş Moteller'de yapıldı.

            HÜKÜMET DÜŞTÜ
            Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti. CHP'nin gensorusu ile hükümet devrildi.
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            Fırıldak gibi döndüler!
            Haberler Güncel Güneş Motel 2 yayında! Tükürdüğünü yalayan Akşener, CB yardımcılığı formülüne atlayan İmamoğlu ve Yavaş... Tezgah büyük, pazarlık kirli
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