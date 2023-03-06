Güneş Motel 2 yayında! Tükürdüğünü yalayan Akşener, CB yardımcılığı formülüne atlayan İmamoğlu ve Yavaş... Tezgah büyük, pazarlık kirli

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.



Geride bıraktığımız günlerde altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekilmişti.



Bunun üzerine CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuş, masada da Akşener'siz bir toplantı icra edilmişti.