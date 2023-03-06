Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.
Bakan Kurum'un açıklaması ise şu şekilde;
"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız." dedi.
AFET KONUTLARI HIZLA TAMAMLANACAK
Gelecek çarşamba günü ise İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti.
Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.