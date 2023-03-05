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    • Güncel
    • 05.03.2023 18:37
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    • 05.03.2023 18:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammed Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammed Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geçici olarak Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı'nın üzerine dün, Atatürk Parkı'nda yaya devriye görevi yürüttüğü sırada ağaç ve duvar devrildi.

    Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine kaldırılan Tarakçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava yoluyla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 29 yaşındaki Muhammet Tarakçı, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis Muhammet Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammed Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı
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