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    • 03.03.2023 16:24
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    • 03.03.2023 16:24
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    FETÖ hükümlüsü firari enselendi!

    Afyonkarahisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün milli eğitim yapılanmasında yer alan ve hakkında 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hüküm bulunan görevden ihraç öğretmen A.B. yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ hükümlüsü firari enselendi!

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik ortaklaşa çalışma yaptı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Bu kapsamda, 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, 'FETÖ/PDY terör örgütünün milli eğitim yapılanmasında yer aldığı belirlenen, öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulunan A.B.'nin yakalanması için harekete geçildi.

    YAPILAN ARAŞTIRMA SONUNDA KIS KIVRAK YAKALANDI

    ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen A.B., polis tarafından Afyonkarahisar merkezdeki Eşrefpaşa Mahallesi'nde yapılan araştırma sonunda yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel FETÖ hükümlüsü firari enselendi!
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