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    • 03.03.2023 00:16
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    • 03.03.2023 00:41
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    Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerip 'anket' istedi! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Bizden sana onay çıkmaz' salvosu | KULİS

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışma sonrası Ankara kulisleri de hareketlendi. Akşener'in İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerip 'anket' istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise iki ismin görevine devam edeceğini söylediği konuşulanlar arasında. Öte yandan İYİ Partililerin "Bizim partimizden Kılıçdaroğlu'na onay çıkmaz" dediği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı önerip anket istedi

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.



    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi.

    Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Söz konusu paylaşımın ise apar topar silinmesi dikkat çekti.



    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

    İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK
    Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.



        "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI
        Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

        Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında Ankara kulisleri de hareketlendi.

        İYİ Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Meral Akşener, toplantı sırasında anket yapılmasını teklif etti. Ancak bu öneri diğer ittifak ortaklarınca kabul görmedi. İYİ Partililerin "Bizim partimizden Kılıçdaroğlu'na onay çıkmaz" ifadelerini kullandığı da kulislerde konuşulanlar arasında.



        AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MASAYA GETİRDİ: KILIÇDAROĞLU VETO ETTİ
        Öte yandan Ekremci Halk TV'nin yazarlarından İsmail Saymaz, 6'lı koalisyonun son toplantısında CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan tartışmaya dikkat çekti.

        Saymaz, Meral Akşener'in adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini masaya getirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ise Akşener'e iki ismin belediye başkanı olduğu ve görevlerine devam edeceklerini söylediğini dile getirdi.

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