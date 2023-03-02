Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerip 'anket' istedi! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Bizden sana onay çıkmaz' salvosu | KULİS

İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?

Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi.



Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Söz konusu paylaşımın ise apar topar silinmesi dikkat çekti.





İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.



AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"

CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.



İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK

Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.