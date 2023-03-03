Önce Samsun Adliyesi şimdi de Kastamonu Adliyesi! FETÖ'cüler lehine skandal karar: Darbe yazışmaları kişilik hakkı ihlali sayıldı

HABERDE DARBECİ ASKERLERİN KONUŞMALARI YER ALIYOR

Darbecileri sevindiren karara imza atan Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerlerin oluşturdukları WhatsApp grubunda ilçe jandarma komutanlarına verilen hazırlık talimatları ve yazışmaların yer aldığı haberin diğer internet sitelerinde de yer alması nedeniyle aynı haberin paylaşımlarına da erişim engeli kararı aldı.

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