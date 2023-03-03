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    • 03.03.2023 15:53
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    • 03.03.2023 15:53
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    Önce Samsun Adliyesi şimdi de Kastamonu Adliyesi! FETÖ'cüler lehine skandal karar: Darbe yazışmaları kişilik hakkı ihlali sayıldı

    Son dakika haberi | Geçtiğimiz aylarda Samsun Adliyesi'nde FETÖ lehine verilen kararların ardından bu kez de Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'cüler lehine skandal bir karara imza attı. Birçok sitede yayınlanan FETÖ'cü darbecilerin WhatsApp konuşmalarının yer aldığı habere erişim engeli getirildi. "FETÖ'cü hainler darbeye böyle hazırlanmış" başlıklı haberle ilgili olarak mahkeme "kişilik hakkı ihlali yapıldığı"nı iddia etti.

    FETÖ’cüler lehine skandal karar! Kişilik ihlali saydı

    Darbecilerin lehine şaşırtıcı bir karara imza atan Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, başka haber sitelerinde de yer alan içeriklerin hepsine erişimin engellenmesi kararı verdi.

    A Haber'de 18 Temmuz 2022'de "FETÖ'cü hainler darbeye böyle hazırlanmış" başlığıyla yayımlanan habere erişim engeli getirildi. Tufan Taşan'ın talebiyle Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, kişilik hakkı ihlali yapıldığı gerekçesiyle ilgili habere erişim engeli kararı aldı.

    HABERDE DARBECİ ASKERLERİN KONUŞMALARI YER ALIYOR
    Darbecileri sevindiren karara imza atan Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerlerin oluşturdukları WhatsApp grubunda ilçe jandarma komutanlarına verilen hazırlık talimatları ve yazışmaların yer aldığı haberin diğer internet sitelerinde de yer alması nedeniyle aynı haberin paylaşımlarına da erişim engeli kararı aldı.

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