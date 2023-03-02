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    • Güncel
    • 02.03.2023 00:33
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    • 02.03.2023 10:29
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    Mansur Yavaş'ın "ben de varım" çıkışı ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e karşı hamlesi...

    6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yaptı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Bu çıkış siyaset kulislerini hareketlendirirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi. İşte Övür'ün o iddiası ve Kılıçdaroğlu-Akşener-Yavaş-İmamoğlu 4'lüsünün son düzlüğe girerken verdiği kavganın ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Piyon Yavaş mı?

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon bugün 1 kez daha toplanıyor.

    Daha önce 1'i deprem konulu olmak üzere 12 kez toplanan koalisyonun adaylık kavgasında ise hamleler peş peşe geliyor. Özellikle masanın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga adeta savaşa evrilmiş durumda...

    KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" çıkışını yaparak "Bu masa noter değil" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

    CHP'yi içten vuran Meral Akşener her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI
    Son döneme kadar sessiz duran Mansur Yavaş ise geçtiğimiz gün flaş bir çıkış yaptı.

    28 Şubat'ta CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan sermayeli Fox TV'ye konuşan Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin soruyu yanıtladı.

    MANSUR YAVAŞ: GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM
    Adaylık için 6'lı masayı işaret eden Mansur Yavaş isminin önerilmesi halinde bu durumu görev olarak kabul edebileceğini söyledi.

        Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destek vereceğini ancak son sözü 6'lı masanın söyleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

        "Sayın genel başkan adayımız aday olursa arkasındayız. 6'lı masa başka bir ismi aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı masa başka bir karar alırsa böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. 6'lı masa oy birliğiyle bölye bir karar alırsa… Kendimi bağlamak istemiyorum ama 6'lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum"

        BU ÇIKIŞ NE ANLAMA GELİYOR
        Yavaş'ın bu çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi. Uzun süredir susan hatta son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Mansur Yavaş bu çıkışı neden yapmıştı?

        Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür flaş bir duyumu A Haber ekranlarında paylaştı.

        Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.

        Övür'ün açıklamaları şu şekilde;
        "Meral Akşener çıktı zehir zembelek bir açıklama yaptı ve "gerizekalı" çıkışı yaptı. Mansur Yavaş sonrasında çıkıp bir açıklama yaptı. Şu ana kadar geri çekilen bir aktördü. Mansur Yavaş "Aday gösterilirsem bu benim için görevdir" ifadelerini kullandı.

        YAVAŞ'IN EKİBİ "BİZ İSTİFA ETMEYE HAZIRLANIYORUZ" DİYORMUŞ
        Bu ne demektir? Beni Ankara'dan çok sayıda insan aradı. Mansur Yavaş'ın çevresindeki kadrosundaki adamlar "Biz istifaya hazırlanıyoruz" diyerek Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan ediyor. Ciddi şekilde havaya girmişler. Bence erken havaya girdiler. Burada Yavaş kartını ortaya koyan Kılıçdaroğlu bence. Çünkü masaya İmamoğlu gelirse Kılıçdaroğlu Yavaş'ı aportta bekletiyor.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA KARŞI "YAVAŞ" KOZU
        Mansur Yavaş'a bu sözleri söyleten Kılıçdaroğlu gibi duruyor. Ama tuzağa düşmemesi lazım. Blöf diye sunduğunu düşün eğer bu kez Akşener 'Yavaş olsun' derse Kılıçdaroğlu şaşkına döner. Reddetmeye kalksa da reddedemez. Uzatmak Kılıçdaroğlu'nun işine gelmez. İmamoğlu yerel seçimlerle birleştirilirse diye hesap yapıyor.

        AKŞENER'İN ROL KAPMA ÇABASI
        İYİ Parti bir an önce açıklansın diye sıkıştırıyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun en baştan beri aday olmayacağını düşünüyorum. Meral Akşener burada bir aday belirleyen bir pozisyonda olmazsa oy kaybeder.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL EDERSE...
        Bu durumda CHP'nin odak olacağından İYİ Parti çekiniyor. Beklentileri olan yüzde 15 yerine yüzde 10'un altında korkusu var. Kazanmak üzerinden düşünmüyorlar. Kimi koysak kazanır da deniyor ama Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor o zaman? Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası partisinin aşağıya düşeceğini düşünüyor."

        Konuyu köşesine de taşıyan Övür, "Yani anlayacağınız bu kez Yavaş kartını Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Bir anlamda "blöf" çekiyordu. Ancak karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için kaybedeceğini düşünen bir Akşener vardı ve o blöfü görebilirdi. O zaman ne olacak? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün." ifadelerini kullandı.

        İşte Övür'ün bugünkü yazısı:

        Her biri tek tek siyasi çaresizlik içinde olan 6 parti, aylardır toplantı üstüne toplantı yapmalarına rağmen en azından kendi sosyolojilerini umutlandıracak bir çare üretemedi. Ne ortaya koydukları güçlendirilmiş parlamenter sistem ne de siyasi yol haritaları umut verdi. Geriye bir tek adayın kim olacağı kaldı. O da kavgaya yol açtığı için bir türlü belirlenemiyor.

        Nihayet bugün sanki o konuda adım atılacakmış gibi bir hava var. Doğrusu bu hava da aldatıcı görünüyor; çünkü son iki-üç gündür ikili görüşmelere, kahvaltılı buluşmalara rağmen siyasi ayak oyunları ve gerilim bitmiş değil.


            Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen masadaki siyasi oyunlar hiç bitmedi.
            İş öyle bir noktaya vardı ki, düne kadar adaylık hesabı dışında kaldığını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş bile yeniden piyasaya çıktı:
            "Görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oybirliği ile alınırsa..."
            "Bu da nereden çıktı?"             demeye kalmadan siyaset kulisleri hareketlendi.

            Acaba son görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ikna mı etti? Doğrusu bu ihtimal zayıf görünüyordu; çünkü Akşener'in Yavaş'ı sevmediği ve İmamoğlu dururken onu tercih etmeyeceği biliniyordu.

            Peki, o zaman Yavaş neden böyle bir açıklama yapmıştı?
            Tıpkı Bizans gibi Altılı Masa'da da oyun içinde oyun vardı.



            Siyaset kulislerinde son 48 saatte Yavaş'ın bu çıkışı üzerine o kadar senaryo yazıldı ki şaşıp kalmamak mümkün değildi. Ama en akla yatkını, bu kurgunun bir Kılıçdaroğlu yapımı olduğuydu. Anlayacağınız Kılıçdaroğlu, önündeki İmamoğlu engelini hâlâ aşamamıştı. O yüzden de onu dengelemek için devreye Yavaş'ı sokmuştu.

            Yani anlayacağınız bu kez Yavaş kartını Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Bir anlamda "blöf" çekiyordu. Ancak karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için kaybedeceğini düşünen bir Akşener vardı ve o blöfü görebilirdi. O zaman ne olacak? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün.
            Gördüğünüz gibi karşımızda hâlâ siyasi ayak oyunlarıyla toplumu oyalayan bir masa var ve o masadakiler tarihin en kırılgan noktasında Türkiye'yi yöneteceğini sanıyor. Bu mümkün mü?

            Üstelik seçimlere de şunun şurasında -Başkan Erdoğan bir kez daha altını çizdi; seçim 14 Mayıs'ta- 2 ay 14 gün var ve hâlâ ortada bir aday yokken...
            Bu tablo bana Macaristan seçimlerinin sonucunu hatırlattı. Tesadüf mü değil mi siz karar verin; Macaristan'da da 6 partili bir ittifak vardı ve o ittifakı ABD ile AB açık açık destekliyordu. Buna rağmen ezici farkla kaybettiler.



            Bu merkezler şimdi aynı şeyi Altılı Masa'ya destek vererek yapıyor. Bunun için de aylardır bütün Batı medyasında, tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi sabah akşam Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtı haberler çıkıyor. Araya "Türkiye'nin önü açılacak" gibi "havuç" sıkıştırmayı da ihmal etmiyorlar. Neyin karşılığı?

            Onu da; Hugo Dixon imzalı Reuters analizinden okuyalım:
            "Yeni bir hükümet hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konumda olacaktır. Demokrasiye olan bağlılıkları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamaları da bu yolu kolaylaştıracaktır."

            İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEMELİ
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği hatta "seçimlerin ertelenmesini" isteyecek kadar adaylık pazarlığının içinde olduğu biliniyor. Dün İstanbul depremini dert edinen bir çıkış yaptı. İnanılır gibi değil; 4 yıldır deprem için kılını kıpırdatmayan, kentsel dönüşümlere karşı çıkan, deprem bütçesini küçülten biri şimdi İstanbullulardan özür dilemeden, "siyaset üstü" çağrı yapıyor. Samimiyetsizliğin bu kadarına pes doğrusu...

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                MASANIN ADAYLIK KAVGASINDA KİM KİMİ İSTEMİYOR
                6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren ateşli bir şekilde sürüyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösteriyor.

                Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.

                Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da deprem öncesi yaptığı açıklamalarda kendisinin aday olabileceğini belirtti.

                Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

                HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çaprısı yapmış ve "Yürü Bay Kemal" diyerek Kılıçdaroğlu'na açık destek vermişti.

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                Haberler Güncel Mansur Yavaş'ın "ben de varım" çıkışı ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e karşı hamlesi...
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