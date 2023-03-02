Mansur Yavaş'ın "ben de varım" çıkışı ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e karşı hamlesi...

Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destek vereceğini ancak son sözü 6'lı masanın söyleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sayın genel başkan adayımız aday olursa arkasındayız. 6'lı masa başka bir ismi aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı masa başka bir karar alırsa böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. 6'lı masa oy birliğiyle bölye bir karar alırsa… Kendimi bağlamak istemiyorum ama 6'lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum"

BU ÇIKIŞ NE ANLAMA GELİYOR

Yavaş'ın bu çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi. Uzun süredir susan hatta son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Mansur Yavaş bu çıkışı neden yapmıştı?

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür flaş bir duyumu A Haber ekranlarında paylaştı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın bu çıkışının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.