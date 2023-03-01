Seçime giderayak 'İYİ' riyakarlık! 28 Şubat'ı ölümüne savunan Meral Akşener bugün başörtüsü takıp fotoğraf çektirdi

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat'ı ölümüne savunup 'Uygulanacak, başka çaresi yok' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün başörtüsü takıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Riyakar siyaseti açık eden bu tablo tepkiyle karşılandı.
"MGK KARARLARININ SIKI UYGULAYICISIYDI"
Bir sosyal medya kullancısı Twitter hesabından "İçişleri bakanıyken 28 Şubat sürecinde üniversitelerde türbanlı kadınlara peruk giydiriyordu, MGK kararlarının sıkı uygulayıcısıydı" paylaşımında bulunarak tepkisini dile getirdi.
BAŞÖRTÜLÜ KIZI AZARLAYIP PARMAK SALLAMIŞTI
Öte yandan Meral Akşener, geride bıraktığımız aylarda kendisine soru soran başörtülü kızı azarlayıp, parmak sallamıştı. Akşener'in sinirden elinin titrediği dikkatlerden kaçmamıştı.