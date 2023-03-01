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    • 01.03.2023 23:31
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    • 02.03.2023 00:15
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    Seçime giderayak 'İYİ' riyakarlık! 28 Şubat'ı ölümüne savunan Meral Akşener bugün başörtüsü takıp fotoğraf çektirdi

    İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat kararlarını ölümüne savunup 'Uygulanacak, başka çaresi yok' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün başörtüsü takıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Seçime giderayak sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Seçime giderayak ’İYİ’ riyakarlık! Akşener...

    Türkiye, seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun yalan, algı operasyonu, kirli manipülasyon ve ikiyüzlü siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği bugün Ankara'da kayıtlara geçti.




    BAŞÖRTÜSÜ TAKIP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
    İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat'ı ölümüne savunup 'Uygulanacak, başka çaresi yok' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün başörtüsü takıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



    Riyakar siyaseti açık eden bu tablo tepkiyle karşılandı.



    "MGK KARARLARININ SIKI UYGULAYICISIYDI"
    Bir sosyal medya kullancısı Twitter hesabından "İçişleri bakanıyken 28 Şubat sürecinde üniversitelerde türbanlı kadınlara peruk giydiriyordu, MGK kararlarının sıkı uygulayıcısıydı" paylaşımında bulunarak tepkisini dile getirdi.



    BAŞÖRTÜLÜ KIZI AZARLAYIP PARMAK SALLAMIŞTI
    Öte yandan Meral Akşener, geride bıraktığımız aylarda kendisine soru soran başörtülü kızı azarlayıp, parmak sallamıştı. Akşener'in sinirden elinin titrediği dikkatlerden kaçmamıştı.

        28 ŞUBAT KARARLARINI ÖLÜMÜNE SAVUNMUŞTU: "UYGULANACAK"
        O dönem İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in 28 Şubat'ı savunduğu ve Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



        AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
        28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.



        Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

        Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

        Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

        Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?



        Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

        Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

        Akşener: Evet

        Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

        Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.
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        Haberler Güncel Seçime giderayak 'İYİ' riyakarlık! 28 Şubat'ı ölümüne savunan Meral Akşener bugün başörtüsü takıp fotoğraf çektirdi
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