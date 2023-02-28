Mansur Yavaş'tan adaylık çıkışı! Masa iyice karışacak

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı Yavaş'ın bu çıkışını da kullanıp kullanmayacağı merak edilirken Akşener'in geçmişte defalarca söylediği ifadeler akıllara geldi.

Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz."

MASANIN ADAYLIK KAVGASINDA KİM KİMİ İSTEMİYOR

6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren ateşli bir şekilde sürüyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösteriyor.

Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.