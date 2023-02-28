Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2023 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 11:31
    ABONE OL

    Mansur Yavaş'tan adaylık çıkışı! Masa iyice karışacak

    6'lı koalisyonun adaylık kavgasında yeni perde... Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde süren savaşa Mansur Yavaş da girdi. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Söz konusu bu çıkış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak cinsten... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş’tan adaylık çıkışı!

    Mansur Yavaş'tan 6'lı koalisyonu karıştırıacak çıkış!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz sona ermiyor.

    Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasında adaylık savaşı devam ediyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" çıkışını yaparak "Bu masa noter değil" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

    CHP'yi içten vuran Meral Akşener her fırsatta özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini öne sürüyor.

    MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI
    Son döneme kadar sessiz duran Mansur Yavaş adaylık düğümünün kopacağı günler yaklaşırken flaş bir çıkış yaptı.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan sermayeli Fox TV'ye konuşan Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin soruyu yanıtladı.

    MANSUR YAVAŞ: GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM
    Adaylık için 6'lı masayı işaret eden Mansur Yavaş isminin önerilmesi halinde bu durumu görev olarak kabul edebileceğini söyledi.

    Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destek vereceğini ancak son sözü 6'lı masanın söyleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "Sayın genel başkan adayımız aday olursa arkasındayız. 6'lı masa başka bir ismi aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı masa başka bir karar alırsa böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. 6'lı masa oy birliğiyle bölye bir karar alırsa… Kendimi bağlamak istemiyorum ama 6'lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum"

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZORA SOKACAK
        Bu çıkışın "Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağı" yorumları yapıldı.

        Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masaya CHP'den bir tek kendi ismini götürmeyi ve belediye başkanlarının da arkasında olduğu algısını vermeyi planlıyor ancak Mansur Yavaş'ın masayı işaret ederek aday olabileceğinin sinyalini vermesi Kılıçdaroğlu'na karşı seslerin yükselmesini sağlayacak.

        MERAL AKŞENER, "İKİ İSME HAYIR DEMEYİZ" DEMİŞTİ
        Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık desteği bilinen Meral Akşener'in Saraçhane Operasyonuyla tamamen gün yüzüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı masayı şimdiye kadar yıkmasa da derinden sarstı.

        Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı Yavaş'ın bu çıkışını da kullanıp kullanmayacağı merak edilirken Akşener'in geçmişte defalarca söylediği ifadeler akıllara geldi.

        Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz."

        MASANIN ADAYLIK KAVGASINDA KİM KİMİ İSTEMİYOR
        6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren ateşli bir şekilde sürüyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösteriyor.

        Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.

            Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da deprem öncesi yaptığı açıklamalarda kendisinin aday olabileceğini belirtti.

            Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

            HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çaprısı yapmış ve "Yürü Bay Kemal" diyerek Kılıçdaroğlu'na açık destek vermişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye ekonomisi 2022’de büyüdü!
            Haberler Güncel Mansur Yavaş'tan adaylık çıkışı! Masa iyice karışacak
                SON DAKİKA