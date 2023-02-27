CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yeni operasyon! "Gerizekalılar" çıkışı sonrası fondaşlar servis etti: "Anlaşmazlıklar çözüldü"

6'lı koalisyonun 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geleceği toplantı öncesi aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
TOPLANTI SONRASI AKŞENER'E MEDYA OPERASYONU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kulislerde öne çıkarken CHP Genel Başkanı medya üzerinden Akşener'i köşeye sıkıştırma operasyonunun düğmesine bastı.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan ve kurmaylarına "gerizekalılar" diyerek hakaret eden Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
İki liderin sabah saat 10.00'da kahvaltıda bir araya geldiği bildirildi. CHP medyasında yer alan haberlerde Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gündeminin adaylık konusu olduğu belirtilirken toplantının 2 saat sürdüğü açıklandı.
CHP MEDYASINA GÖRE AKŞENER OLUMSUZ YAKLAŞMADI
2 saatlik toplantıda konu enine boyuna masaya yatırılırken Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı bilgisi CHP kulislerine düştü.
ADAYIN KONUŞULACAĞI TOPLANTI 2 MART'TA
İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Meclis grubu ile bir araya gelecek ve ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.
Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.