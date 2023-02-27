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    • Haberler
    • 27.02.2023 17:34
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    • 27.02.2023 18:28
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yeni operasyon! "Gerizekalılar" çıkışı sonrası fondaşlar servis etti: "Anlaşmazlıklar çözüldü"

    Aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan ve kurmaylarına "gerizekalılar" diyerek hakaret eden Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti. İkilinin kavgasına Akşener'in yaptığı açıklamalar üzerinden tepki gösteren CHP yandaşı Aysever ise, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok." dedi.

    takvim.com.tr
    Gerizekalılar çıkışı sonrası fondaşlar servis etti

    6'lı koalisyonun 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geleceği toplantı öncesi aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

    TOPLANTI SONRASI AKŞENER'E MEDYA OPERASYONU
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kulislerde öne çıkarken CHP Genel Başkanı medya üzerinden Akşener'i köşeye sıkıştırma operasyonunun düğmesine bastı.

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan ve kurmaylarına "gerizekalılar" diyerek hakaret eden Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti.

    AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
    İki liderin sabah saat 10.00'da kahvaltıda bir araya geldiği bildirildi. CHP medyasında yer alan haberlerde Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gündeminin adaylık konusu olduğu belirtilirken toplantının 2 saat sürdüğü açıklandı.

    CHP MEDYASINA GÖRE AKŞENER OLUMSUZ YAKLAŞMADI
    2 saatlik toplantıda konu enine boyuna masaya yatırılırken Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı bilgisi CHP kulislerine düştü.

    ADAYIN KONUŞULACAĞI TOPLANTI 2 MART'TA
    İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Meclis grubu ile bir araya gelecek ve ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.

    Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

        CHP YANDAŞI AYSEVER'DEN ADAYLIK KAVGASINA TEPKİ
        İki liderden adaylıkla ilgili kavgasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok. Türkiye'de bütün bunların dışında gündem değişip bambaşka bir yere kilitlendik. Soru 1: Adayınız kim? Soru 2: Erdoğan'ın karşısına koyacağınız kişi tek aday olarak kalabilecek mi?" dedi.


        AKŞENER'İ DE BOMBALADI
        Meral Akşener'in "seçilecek adayla seçimi kazanacağız" açıklamasına tepki gösteren Aysever, "Bu ne demek, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacak demek" dedi.

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        Haberler Haberler CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yeni operasyon! "Gerizekalılar" çıkışı sonrası fondaşlar servis etti: "Anlaşmazlıklar çözüldü"
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