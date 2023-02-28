DEŞİFRE | 6'lı koalisyon sonsuz kaos! Kılıçdaroğlu'nu Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden: Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.



Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.