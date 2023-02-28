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    • 01.03.2023 01:19
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    • 01.03.2023 01:32
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    DEŞİFRE | 6'lı koalisyon sonsuz kaos! Kılıçdaroğlu'nu Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden: Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş...

    6'lı koalisyondaki adaylık savaşı katlanarak büyüyor. İYİ Parti'nin ayak direyen tutumu, Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu'nun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaş'ın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' muamelesinde bulunduğu küçük ortaklardan Ahmet Davutoğlu'nun ayağına gitti. Ankara'da Davutoğlu'nun konutunda gerçekleştirilen 3 saatlik özel görüşmede adaylık meselesi masaya yatırıldı. Takvim.com.tr "Kılıçdaroğlu'nu Ahmet Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden" başlıklı haberiyle süreci sizler için detaylandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nu Davutoğlu’nun ayağına götüren 3 neden

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda sular bir türlü durulmuyor. Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

    Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor.

    Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.

    Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.


    İYİ Parti bu hamle sonrası harekete geçti...

    CHP'YE '2 MART' BASKISI
    CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti.

    Bir yandan da adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.


        İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA FLORYA KURŞUNU! BAĞIMSIZ ADAYLIK....
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için Florya'da bir otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

        İmamoğlu'na bu yolda en büytük desteği İYİ Parti'nin vereceği söyleniyor.

        CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugünkü sözleri ile tüm okları üzerine topladı.


        MANSUR YAVAŞ'TAN 'ADAYLIK' ADIMI: MASAYA GÖZ KIRPTI
        Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu ekseninde süren adaylık savaşında 'ben de varım' diyen Yavaş, 6'lı masayı işaret edip adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.



        KILIÇDAROĞLU DAVUTOĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİ
        İYİ Parti'nin ayak direyen tutumu, Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu'nun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaş'ın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kılıçdaroğlu'ndan ise manidar bir adım geldi.

        CHP lideri, masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan 3 saatlik görüşmede masada adaylık konusunun olduğu öğrenildi.
            İYİ Parti ve Halk TV’den rezil provokasyon!
            Haberler Güncel DEŞİFRE | 6'lı koalisyon sonsuz kaos! Kılıçdaroğlu'nu Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden: Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş...
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