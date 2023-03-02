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    • 02.03.2023 22:31
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    6'lı koalisyonun 13'üncü toplantısı sona erdi! CHP Kemal Kılıçdaroğlu için bastırıyor, İYİ Parti'den rest

    Seçime günler kala adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonun liderleri bugün 13. kez bir araya geldi. Toplantıyı takip eden gazetecilere paketler içinde lokum dağıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce kurmaylarını toplayıp kendisine biat istedi ardından Davutoğlu'nun evine giderek 'adaylık' meselesini masaya yatırdı. CHP'nin bu hamlesine İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. Meral Akşener, Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi kurmaylarını 'adaylık' gündemiyle topladı. 13. kez bir araya gelen 6'lı koalisyonun yayınladığı bildiride "ortak aday" vurgusu yapıldı ve 6 Mart'ta gerçekleşek toplantı işaret edildi. CHP cephesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için algı operasyonu yürütürken, İYİ Parti'den bildiriyi hiçe sayan açıklamalar geldi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda 13. raunt!

    6'lı koalisyonun 13. toplantısı başladı. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı.

    6'LI KOALİSYON TOPLANDI | VİDEO İZLE


    6'LI MASA CADI KAZANI
    1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.

    6'LI KOALİSYONDA "CADI" KAZANI!

    ALTILI KOALİSYONUN 13. TOPLANTISI

    Seçime sayılı günler kala CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı koalisyon 13'üncü toplantısı sona erdi.

        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinden toplantının gergin geçeceği anlaşılmıştı.

        Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

        AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI
        Toplantıda adayın bugün de açıklanması beklenmiyor. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti.

            Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi. 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 6 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantı işaret edildi.

            LOKUM DAĞITILDI: DUALARINIZ KABUL OLSUN
            Liderlerin karşılanma anları da gazeteciler tarafından takip edildi. Altılı Masa toplantısını takip eden gazetecilere paketler içinde lokum dağıtıldı. Lokumların üzerinde 'dualarınız kabul olsun' yazdığı görüldü.


            TOPLANTISI ÖNCESİ GELİŞMELER
            CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda tansiyon yüksek... Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

            Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.

            6'lı koalisyonda 13. raunt!

            Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.

            CHP'YE '2 MART' BASKISI
            İYİ Parti bu hamle sonrası harekete geçti... CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün yapılan toplantıyı işaret etmişti.

            Bir yandan da adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.




                İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA FLORYA KURŞUNU! BAĞIMSIZ ADAYLIK....
                CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için Florya'da bir otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. İmamoğlu'na bu yolda en büytük desteği İYİ Parti'nin vereceği söyleniyor.

                CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugünkü sözleri ile tüm okları üzerine topladı.

                MANSUR YAVAŞ'TAN 'ADAYLIK' ADIMI: MASAYA GÖZ KIRPTI
                Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu ekseninde süren adaylık savaşında 'ben de varım' diyen Yavaş, 6'lı masayı işaret edip adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.

                KILIÇDAROĞLU DAVUTOĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİ
                İYİ Parti'nin ayak direyen tutumu, Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu'nun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaş'ın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kılıçdaroğlu'ndan ise manidar bir adım geldi. CHP lideri, masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan 3 saatlik görüşmede masada adaylık konusunun olduğu öğrenildi.



                AKŞENER ADAYLIK GÜNDEMİYLE KURMAYLARINI TOPLADI
                Ankara'daki bu sürpriz görüşmenin yankıları sürerken Meral Akşener, 6'lı koalisyonun Saadet Partisi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesi kurmaylarını topladı.

                Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldi.

                İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, parti genel merkezi ek binasında GİK üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı yarınki altılı masa toplantısına ilişkin değerlendirme yapıldığı öğrenildi.



                    ÇETİNM GEÇEN TOPLANTI
                    Kılıçdaroğlu'nun önce kurmaylarını toplayıp kendisine tam biat istemesi, ardından Davutoğlu'nun ayağına gitmesiyle eşgüdümlü olarak Meral Akşener'in kurmaylarını toplaması, toplantının çok çetin geçeceğini gözler önüne sermişti.

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                    Haberler Güncel 6'lı koalisyonun 13'üncü toplantısı sona erdi! CHP Kemal Kılıçdaroğlu için bastırıyor, İYİ Parti'den rest
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