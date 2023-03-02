6'lı koalisyonun 13. toplantısı başladı. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı.
6'LI KOALİSYON TOPLANDI | VİDEO İZLE
6'LI MASA CADI KAZANI
1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.
6'LI KOALİSYONDA "CADI" KAZANI!
ALTILI KOALİSYONUN 13. TOPLANTISI
Seçime sayılı günler kala CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı koalisyon 13'üncü toplantısı sona erdi.