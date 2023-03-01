Ümit Özdağ yine patladı! Göç İdaresi Başkanlığı yalanladı

"Bir televizyon kanalının sabah programında Göç İdaresi Başkanlığı ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği görülmüştür.

HAYAL ÜRÜNÜ

Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletimizin hatta dünyanın farklı ülkelerinin seferber olduğu bugünlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Söz konusu gerçek dışı açıklamada deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi, bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkemizde yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirilmektedir.