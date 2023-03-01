Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener’den hükümete pes dedirten suçlama!

Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet, deprem sonrası ikircikli bir tutum sergileyerek hükümeti kentsel dönüşüm üzerinden suçladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise asrın felaketinin ardından hükümeti hedef alan söylemlerine bugünde devam etti. Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkarak, 'Organize olalım' çağrısı yapan Akşener, deprem sonrası ise tam tersi söylemleri ile deprem öncesi başka deprem sonrası başka konuşması diikatten kaçmadı. Akşener, yaptığı konuşamada "Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İYİ Partili vekiller, Akşener'in talimatı ile Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşümü dokunulmazlıklarını kullanarak aksatmıştı.
DEPREM ÖNCESİ SÖYLEMİ İLE DEPREM SONRASI SÖYLEMLERİ UYUŞMUYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem öncesi Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını ziyaret etmiş, vatandaşları kentsel dönüşüme karşı galeyana getirmişti. Akşener, Tokatköy halkının yüzde 84'ünün 2 ayda imza vererek kabul ettiği dönüşümü, HDP ve CHP ile aynı çizgide birleşerek reddetti. Akşener, bölgeye vekillerini gönderirken, direnenlere de, 'Organize olalım' çağrısı yaptı.
AKŞENER'İN TUTUMU DEĞİŞTİ
Tokatköy'deki süreç yargıya taşındı, bölgede sol grupların da katılması ile çatışmalar yaşandı. Birçok polis burada ciddi şekilde yaralandı. Asrın en büyük felaketi sonrası ise Akşener'in tutumu değişti. Akşener, bu kez hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile, halkın güvenliğini düşünmemekle suçlamaya başladı.
AKŞENER HÜKÜMETİ SUÇLADI
Daha önce dönüşüme karşı çıkan Akşener, "Gerçekleşen her artçı sarsıntıda, yaşadığımız büyük felaketi, maalesef tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz. Peki, tüm bu güvensizliğe sebep olanlar ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmaya, devam ediyor. Biz, milletçe, hükümetin neden olduğu, bu büyük felaketi, iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama tek bir hükümet yetkilisi, tek bir siyasi, tek bir bürokrat bile, bu hissettiklerimizi hissetmiyor. Hâlbuki; Depreme karşı hazırlık yapmayanlar, meydana gelen felaketten, sorumludur." diyerek hükümeti can güvenliğini sağlayamamak ile suçladı.