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    • 01.03.2023 13:39
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    Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener'den hükümete pes dedirten suçlama!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında deprem üzerinden siyasi mesajlar vermeyi sürdürdü. Akşener, hükümeti can güvenliğini sağlayamamak ile suçlayarak “ Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye’yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz." dedi. Akşener, daha önce Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesini durdurmak için vekillerini göndermiş, "Organize olalım" çağrısı yapmıştı. Akşener'in bu çelişki tutumu dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener’den hükümete pes dedirten suçlama!

    Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet, deprem sonrası ikircikli bir tutum sergileyerek hükümeti kentsel dönüşüm üzerinden suçladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise asrın felaketinin ardından hükümeti hedef alan söylemlerine bugünde devam etti. Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkarak, 'Organize olalım' çağrısı yapan Akşener, deprem sonrası ise tam tersi söylemleri ile deprem öncesi başka deprem sonrası başka konuşması diikatten kaçmadı. Akşener, yaptığı konuşamada "Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İYİ Partili vekiller, Akşener'in talimatı ile Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşümü dokunulmazlıklarını kullanarak aksatmıştı.

    DEPREM ÖNCESİ SÖYLEMİ İLE DEPREM SONRASI SÖYLEMLERİ UYUŞMUYOR

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem öncesi Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını ziyaret etmiş, vatandaşları kentsel dönüşüme karşı galeyana getirmişti. Akşener, Tokatköy halkının yüzde 84'ünün 2 ayda imza vererek kabul ettiği dönüşümü, HDP ve CHP ile aynı çizgide birleşerek reddetti. Akşener, bölgeye vekillerini gönderirken, direnenlere de, 'Organize olalım' çağrısı yaptı.

    AKŞENER'İN TUTUMU DEĞİŞTİ

    Tokatköy'deki süreç yargıya taşındı, bölgede sol grupların da katılması ile çatışmalar yaşandı. Birçok polis burada ciddi şekilde yaralandı. Asrın en büyük felaketi sonrası ise Akşener'in tutumu değişti. Akşener, bu kez hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile, halkın güvenliğini düşünmemekle suçlamaya başladı.

    Meral Akşener, halkı kışkırttı dönüşüme karşı "organize olma" çağrısı yaptı

    AKŞENER HÜKÜMETİ SUÇLADI

    Daha önce dönüşüme karşı çıkan Akşener, "Gerçekleşen her artçı sarsıntıda, yaşadığımız büyük felaketi, maalesef tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz. Peki, tüm bu güvensizliğe sebep olanlar ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmaya, devam ediyor. Biz, milletçe, hükümetin neden olduğu, bu büyük felaketi, iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama tek bir hükümet yetkilisi, tek bir siyasi, tek bir bürokrat bile, bu hissettiklerimizi hissetmiyor. Hâlbuki; Depreme karşı hazırlık yapmayanlar, meydana gelen felaketten, sorumludur." diyerek hükümeti can güvenliğini sağlayamamak ile suçladı.

        AKŞENER BAŞKAN ERDOĞANI SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

        Akşener, Başkan Erdoğanın vatandaşalrdan helalik almasını da sert sözlerle eleştirdi. Akşener, "Çapsız ve liyakatsiz bir yönetimin, berbat organizasyonu yüzünden, hayatını kaybedenlerin, yakınlarından helallik isteyeceksin. İste de gör bakalım, Sayın Erdoğan! Helallik alabiliyor musun, görelim bakalım. Çünkü, bu kadar cürmün, yanlışın ve haramın olduğu yerde, en son kullanılacak kelime, helalleşmedir. Meydanlarda, sadaka verir gibi para dağıtarak, helallik alamazsın. Kameralar karşısında, buz gibi havada, sırtına, mont bile vermediğin çocuklarımızı, kendine zırh yaparak, helallik alamazsın. Paranın kölesi olan yandaşlarının, bekçiliğini yaparak, helallik alamazsın. Adıyaman'a, senin getiremediğin vinci, bulup da getiren, ama "valin" izin vermediği için, ailesine yetiştiremeyen Nehir'den, helallik alamazsın." diye konuştu.

        AKŞENER'DEN KIZILAY'A DA ELEŞTİRİ YAĞMURU

        Hükümeti sert dille eleştiren Akşener Kızılayı'da bu sözlerle eleştridi; "Kızılay, çadır tüccarı haline gelmiş, Yürütmenin başı, çürütmenin başı olmuşsa; Merkez Bankası, kendi ülkesinin hazinesine, para bağışlıyor, televizyonlardan, gerine gerine, yardım yapanlar, daha 1 gün geçmeden, faiziyle teşvik alıyorsa; 21 yılını, beton dökerek geçirenler, beton altında bırakılan, koca bir ülkeye, yeni betonlar vadedebiliyorsa; Evladını yitirmiş insanlarımızın, haklı serzenişleri, sarayın, riyakar duvarlarını, aşamıyor"

        BAŞKAN ERDOĞAN BİRÇOK KEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPTI

        Başkan Erdoğan, asrın felaketi öncesi uzun yıllardır kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Erdoğan, vatandaşların inat etmemelerini defalarca vurguladı, deprem öncesi yeni konutlar yapılmasının elzem olduğunu söyledi. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm çağrısı yaptığı birçok noktada sol gruplar ve muhalif siyasiler dönüşüme karşı birleşmişti.

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