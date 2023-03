Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener’den hükümete pes dedirten suçlama!

AKŞENER'İN TUTUMU DEĞİŞTİ

Tokatköy'deki süreç yargıya taşındı, bölgede sol grupların da katılması ile çatışmalar yaşandı. Birçok polis burada ciddi şekilde yaralandı. Asrın en büyük felaketi sonrası ise Akşener'in tutumu değişti. Akşener, bu kez hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile, halkın güvenliğini düşünmemekle suçlamaya başladı.

AKŞENER HÜKÜMETİ SUÇLADI

Daha önce dönüşüme karşı çıkan Akşener, "Gerçekleşen her artçı sarsıntıda, yaşadığımız büyük felaketi, maalesef tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem riskine karşı, ne kadar da, hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin, can güvenliğimizi, ne kadar da, önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara, ne kadar da, güvenmediğimizi hatırlıyoruz. Peki, tüm bu güvensizliğe sebep olanlar ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmaya, devam ediyor. Biz, milletçe, hükümetin neden olduğu, bu büyük felaketi, iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama tek bir hükümet yetkilisi, tek bir siyasi, tek bir bürokrat bile, bu hissettiklerimizi hissetmiyor. Hâlbuki; Depreme karşı hazırlık yapmayanlar, meydana gelen felaketten, sorumludur." diyerek hükümeti can güvenliğini sağlayamamak ile suçladı.