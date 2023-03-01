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    • 01.03.2023 11:36
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    • 01.03.2023 12:19
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    Bakan Bekir Bozdağ'dan fahiş kira artışlarıyla ilgili flaş açıklama! Düğmeye basıldı

    Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrası artan fahiş kira şikayetleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldığını ve adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Kira fırsatçılarına geçit yok! Düğmeye basıldı

    Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 ilde büyük hasarlar oluştu. Deprem bölgelerinde binlerce ev enkaza dönüştü. Enkaza dönüşen evlerin ardından vatandaşlar kentleri terk etmek zorunda kaldı.

    Yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası ise tüm illerde konut fiyatları inanılmaz şekilde yükselmeye devam ediyor.

    FAHİŞ KİRA ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR
    Son bir yılda tüm Türkiye'de artan kiralar gündemden düşmüyor. Devlet kurumları bu sorunun önüne çekmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

    "CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira artışları ile ilgili açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Dün konuya ilişkin Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlatıldı. Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek.

    2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELİYOR
    Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

    TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR
    Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

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    Haberler Güncel Bakan Bekir Bozdağ'dan fahiş kira artışlarıyla ilgili flaş açıklama! Düğmeye basıldı
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