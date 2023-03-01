Depremde evin neresine sığınanlar hayatta kaldı?

Merkez üssü Kahramanmerkez olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde ciddi bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra birçok vatandaş dayanışma içinde depremzedelere yardım eli uzatırken, enkazdan günler sonra çıkartılanlar da felaketin mucizeleri oldular. Deprem gerçeğini hatırladığımız bugünlerde ise birçok kişinin aklında ise bu kurtuluşların ardında yatan detaylara dair benzer sorular var. 'Çök-kapan-tutun' yöntemi gerçekten hayat kurtarıyor mu? Deprem çantasında neler olmalı ve gerçekten önemli mi? Ev içerisinde buzdolabı, çamaşır ya da bulaşık makinelerinin etrafı güvenli mi? Depremde evin neresine sığınanlar kurtuldu? 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi süresince sahada enkazlarda aktif olarak görev alan AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim Bölümü Sorumlusu Önder Turan önemli bilgiler paylaştı.
'MUTFAK VE BANYODAN UZAK DURUN'
Deprem esnasında evlerin yalnızca bir bölümünün diğerlerine göre daha korunaklı olduğunu düşünmek çok da doğru değil. Bunun sebebi ise depremin şiddetine direnmeye çalışan binaların birbirinden farklılık göstermesi. Ancak yine de bir genelleme yapıldığında evlerdeki bazı ortak noktalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Evlerdeki belli başlı bazı noktalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Önder Turan'a göre bu bölgeler merdiven, merdiven boşlukları ve balkonlar.
Merdiven, merdiven boşlukları ve balkonların binaların yapısal olarak daha kırılgan bölümleri olarak kabul edildiğini söyleyen Turan, en çok can kaybının özellikle bu bölgelerde meydana geldiğini hatırlattı. Önder Turan, "Banyo ve mutfak bölümleri, cam materyalden oluşan fayans ve benzeri malzemeleri içermesinden ötürü bu malzemelerin kırılma, çatlama, sıkışma sonucu patlama riskleri yüksek. Etrafa zarar verebilirler" diye konuştu.
GÜVENLİ NOKTA NASIL OLUŞTURULUR?
Evin tehlikeli bölümlerinin yanı sıra yaşam alanları olarak kabul edilen salon, yatak odaları gibi daha çok eşyanın barındığı alanların banyo ve mutfağa nazaran daha güvenli olduğunu belirten Önder Turan, "Şiddetli depremlerde evin içinde bir yerden bir yere gitmek çok kolay değil. Deprem esnasında kaçma ya da koşma gibi teşebbüslerde bulunmamak gerekiyor. Yaşam alanlarımızda güvenli nokta oluşturmalıyız. Örneğin içi eşya dolu bir baza ve komodin, içi kitap dolu bir koli ya da içi tekstil dolu bir sandık. Bunlar bizim için değerli ve bunların yanında pozisyon almak gerekir. Yani güvenli bir noktada güvenli duruş pozisyonlarından birisini gerçekleştirin ve sarsıntının bitmesini bekleyerek kendinizi korumaya alın" açıklamasında bulundu.
Önder Turan 6 Şubat'ta yaşanan iki deprem sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları boyunca en çok can kaybının merdiven boşluklarında gerçekleştiğine, yatak odalarında yatakların yanındaki boşluklarda ise pek çok kişiye canlı ulaşıldığına tanık olduğuna vurgu yaptı.