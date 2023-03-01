CHP - İYİ Parti hattında savaş öncesi kılıçlar bileniyor! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener'in de kurmaylarını toplaması ne anlama geliyor?

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda tansiyon yüksek... Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.