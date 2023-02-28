CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözleri CHP'deki yarılmayı ortaya koydu: “Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi” | Kılıçdaroğlu'nun konutlar üzerinden tehdit algısı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde asrın çifte depremlerinin ardından yaşanan artçı depremlerle binlerce bina çökerek ağır hasar aldı. TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa ettiği 134 bin konutu ise depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir canlı yayın programında asrın felaketinde herhangi bir zarar görmeyen konutlara ilişkin konuşarak TOKİ'nin mühendislik başarısına övgü dolu sözler sarfetti.
CHP'li Erol, Elazığ depreminin ardından TOKİ'nin yaptığı konutlar olmaması durumunda vekil seçildiği şehrin de Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı kaderi yaşayacağını söyledi.
"TOKİ'NİN KONUTLARINDA MÜHENDİSLİK OLARAK BAŞARI VAR"
Erol, "Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ'ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ'nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var." dedi.