Hatay’da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı: Depremzedeler uzun kuyruklar oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha olan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentin depremlerden en çok etkilenen ilçelerinden Antakya ve Defne'de binlerce araç zarar gördü.