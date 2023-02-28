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    • Haberler
    • 28.02.2023 10:51
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    • 28.02.2023 10:51
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    Hatay’da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı: Depremzedeler uzun kuyruklar oluşturdu

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay’da zarar gören araçların hasar tespit çalışması, merkezde kurulan çadırda başladı. Araçları ağır hasar alan depremzedeler, günün ilk saatlerinde çadır önünde uzun kuyruk oluşturdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde zarar gören araçlara hasar tespit kaydı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha olan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentin depremlerden en çok etkilenen ilçelerinden Antakya ve Defne'de binlerce araç zarar gördü.

    Bu araçların hasar tespiti için Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi'ndeki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesine Afet Koordinasyon Merkezi için çadır kuruldu.

    Araçları zarar gören veya pert olan depremzedeler kayıt yaptırmak için çadır önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

        EVİM, AHIRIM, HAYVANLARIM, ARAÇLARIM, HER ŞEYİM GİTTİ
        Depremde enkaz altında kalıp, hurdaya dönen 3 aracı için sıraya girdiğini söyleyen Ahmet Güler, "Araçlarımın kaydını yaptırmak için bekliyorum. Evim, ahırım, hayvanlarım, araçlarım her şeyim gitti. 3 aracımın hepsi enkaz altında kaldı. Ama hayat devam ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

        Enkaz altından çıkarılan otomobilinin pert olduğunu dile getiren depremzede Ayten Horoz ise "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sıfırdan başladık. Canımızın sağ çıktığına şükrediyoruz. Dükkanlarımızı, araçlarımızı, evlerimizi kaybettik. Sokaktayız. Eşim, evimiz ve iş yeri için sıraya girdi. Ben de araç için buradayım" diye konuştu.

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