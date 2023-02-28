Son dakika: Asrın felaketinde can kaybı 45 bin 89'a yükseldi

AFAD: Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.



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