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    • 28.02.2023 23:37
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    İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken 6'lı koalisyon enkaz üzerinde miting yapıp siyaset devşirmeye devam ediyor. Akşener'in başdanışmanı İYİ Partili Turhan Çömez, CHP yandaşı Halk TV'de "İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insan öldü" yalanını dolaşıma soktu. Gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı Çömez'in rezil iftirasını yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti ve Halk TV’den rezil provokasyon!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.

    6'lı masa bileşenlerinin başını çektiği muhalefet ise 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine, acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.




    Bu duruma son örnek ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez oldu.

    Çömez, Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan CHP yandaşı Halk TV'de, Hatay'da yer alan İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insanın öldüğünü iddia etti.

    Çömez, skandal açıklamasında, "Daha vahim bir konuya daha geleceğim. Bu hastanenin ikinci binası ilk depremden sonra hasar aldı ama kullanılmaya devam edildi fakat insanlar ne yazık ki oksijen tüpleri, merkezi oksijen tüpleri ve jeneratörler çalışmadığı için. Bunlarla ilgili gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Elektrik olmadığı için oksijen tüpleri çalışmadığı için can verdiler. Bunu bana feryat ederek ağlayarak o hastanedeki doktor arkadaşlarım söyledi." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanlığı ise İYİ Partili Turhan Çömez'in rezil iddialarını yalanladı.

    Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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        Haberler Güncel İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler
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