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    • 28.02.2023 17:49
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    Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kira fiyatlarında fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    Deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken bir yandan da felaket üzerinden çıkar elde etmeyi düşünen kirli zihniyetler kolları sıvadı. Depremzedelerin kiralık ev arayışları üzerine fahiş fiyat artışları gözlemlendi.

    Ankara'da son 20 günde konut satışı ve kira bedellerinde ciddi artışlar yaşandığı tespit edildi.

    BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI
    Bu bağlamda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kira fiyatlarında fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fahiş artış yapan evsahiplerinin tespiti için talimat verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma
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