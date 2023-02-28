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    • 28.02.2023 12:53
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    • 28.02.2023 12:58
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    Son dakika: Deprem fırtınası ne zaman bitecek? AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar'dan dikkat çeken açıklama

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve o gün bugündür durmayan depremler silsilesi hakkında AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgedeki deprem fırtınasının ne zaman biteceğine ilişkin bilgi veren Tatar, “Olağanüstü bir durum yaşıyoruz” dedi.

    Deprem fırtınası ne zaman bitecek?

    AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada son olarak Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin artçısı olduğunu açıkladı.

    ARTÇI DEPREM UYARISI

    Tatar, ilk depremden bu yana 10 bin 300 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. Üstelik bunların 2500'ü vatandaşların hissedeceği boyutlardaydı. Orhan Tatar ayrıca, bölgede 5 ve üzeri şiddete artçıların devam edeceğine de dikkati çekti.

    "SON DERECE CİDDİ BİR DURUM"

    Tatar, "Şu ana kadar çok ciddi şekilde bütün bölgeye yayılmış vaziyette yaklaşık 100 km yarıçaplı bir alanda bu depremlerin artçı sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse her 3 dakikaya bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görmek son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

        DEPREM FIRTINASI NE KADAR DEVAM EDECEK?
        Orhan Tatar, "Bu tür büyük depremlerin yarattığı artçı sarsıntıların daha çok uzun süre sürmesi gerekir. Bölgedeki birçok farklı fay sistemlerini de etkilemiş durumda." dedi.

        3 BÖLGEYE DİKKAT!
        Raporun ilk bölümünde, bölgede iki ayrı fay zonunda meydana gelen depremlerin yüzey deformasyonlarının araştırma sonuçları; ikinci bölümünde ise DEÜ Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

        GAZİANTEP'TE RİSK YÜKSEK
        DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya Ankaya Pamukçu, depremlerin ardından bölgede ciddi yüzey hareketliliklerinin gözlemlendiğini belirterek, "Kuzeydoğuda Adıyaman, Malatya ve çevresi, güneybatıda Gaziantep ve çevresinde deprem riskinin yüksek olduğu söylenebilir" ifadesinde bulundu.

        Milliyet'in haberine göre, raporda ayrıca, "Yapılan deprem gerilme modellemesi incelendiğinde 20 Şubat 2023 6.4 depreminden sonra özellikle Adana, Kıbrıs adasının kuzey doğusunda, İskenderun körfezi ile Ölü Deniz fay zonu boyunca gerilme artışı elde edilmiştir" denilerek, şu saptamalara yer verildi:

            "Ayrıca bölgenin kuzey doğusunda yer alan Malatya ve Elazığ çevresinde gerilme birikimi dikkat çekmektedir. Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir. Yaşanan bu depremler güvenli yapılaşma ve planlı kentleşme kültürüne önem verilmesi ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir."

            ARTÇI ŞOKLARA DİKKAT
            Bölgede artçı şokların devam edeceği de vurgulanan raporda şu bilgiler paylaşıldı:

            "Artçıların derinlikleri 30 km ye kadar ulaşmaktadır. Depremin etkisinin ortadan kalkmasıyla hareket eden noktalar ilk konumlarına geri dönmemiş, bölge kalıcı deformasyona uğramışlardır. Hatay Defne'de meydana gelen 6.4 olan depremin mekanizma çözümüne bakıldığında bölge ile uyumlu olarak doğrultu atım bileşeni olan normal faylanma olarak yorumlanmaktadır."
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            Haberler Güncel Son dakika: Deprem fırtınası ne zaman bitecek? AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar'dan dikkat çeken açıklama
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