Son dakika: Deprem fırtınası ne zaman bitecek? AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar'dan dikkat çeken açıklama

"Ayrıca bölgenin kuzey doğusunda yer alan Malatya ve Elazığ çevresinde gerilme birikimi dikkat çekmektedir. Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir. Yaşanan bu depremler güvenli yapılaşma ve planlı kentleşme kültürüne önem verilmesi ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir."

ARTÇI ŞOKLARA DİKKAT

Bölgede artçı şokların devam edeceği de vurgulanan raporda şu bilgiler paylaşıldı:

"Artçıların derinlikleri 30 km ye kadar ulaşmaktadır. Depremin etkisinin ortadan kalkmasıyla hareket eden noktalar ilk konumlarına geri dönmemiş, bölge kalıcı deformasyona uğramışlardır. Hatay Defne'de meydana gelen 6.4 olan depremin mekanizma çözümüne bakıldığında bölge ile uyumlu olarak doğrultu atım bileşeni olan normal faylanma olarak yorumlanmaktadır."