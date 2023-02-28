Asrın felaketinin ardından TBMM Genel Kurulu toplandı!

ÖZDEMİR, "ŞU ANDA AÇIKTA BİR VATANDAŞIMIZ KALMADI"

Gündem dışı söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığı ilk anları anlatarak, ilk 2-3 günün çok zor olduğunu, canlı kurtarma telaşı içinde olduklarını söyledi. Özdemir, "Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız konut, 17 bin iş yeri, toplam 108 bin bina yıkıldı veya yıkılmak üzere. Şu anda 76 bin çadırda 450 bin vatandaşımız var. Bir yandan da konteyner yapılıyor. 20 günlük sürede geldiğimiz noktada şu anda açıkta bir vatandaşımız kalmadı." diye konuştu.

HDP'Lİ VEKİLLERİN ÖDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Deprem bölgesine hala yardımların geldiğini anlatan Özdemir, HDP sıralarından gelen bazı eleştirilere "Orada her vatandaşımıza çadır ulaştırıldı. Oraya gel de konuş." karşılığını verdi. Özdemir ile HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker arasında kısa süreli tartışma yaşandı.