Asrın felaketinde yunus timlerinden dar sokaklarda ki olaylara anında müdahale!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.
YUNUS TİMLERİNDEN DAR SOKALARDA OLAYLARA MÜDAHALE
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri, araçların giremeyeceği dar sokaklarda olaylara müdahale ediyor.
42 MOTOSİKLET VE 77 PERSONELLE GÖREVE DEVAM
Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görev alan 33 personel ve 12 motosikletli ekip, deprem sonrası gönderilen takviyelerin ardından 42 motosiklet ve 77 personelle göreve devam ediyor.
OLAYLARA HIZLI VE SERİ ANINDA MÜDAHALE
Kent merkezindeki yollarda yapılan uygulamalı, planlı çalışmaların yanı sıra dar sokak ve caddelerde meydana gelen olaylara hızlı ve seri müdahale eden yunus timleri, enkazların çevresinde