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    • 28.02.2023 17:24
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    • 28.02.2023 17:24
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    Asrın felaketinde yunus timlerinden dar sokaklarda ki olaylara anında müdahale!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri, araçların giremeyeceği dar sokaklarda olaylara müdahale ediyor. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görev alan 33 personel ve 12 motosikletli ekip, deprem sonrası gönderilen takviyelerin ardından 42 motosiklet ve 77 personelle göreve devam ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunus timleri deprem bölgesinin asayişini sağlıyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.

    YUNUS TİMLERİNDEN DAR SOKALARDA OLAYLARA MÜDAHALE

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri, araçların giremeyeceği dar sokaklarda olaylara müdahale ediyor.

    42 MOTOSİKLET VE 77 PERSONELLE GÖREVE DEVAM

    Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görev alan 33 personel ve 12 motosikletli ekip, deprem sonrası gönderilen takviyelerin ardından 42 motosiklet ve 77 personelle göreve devam ediyor.

    OLAYLARA HIZLI VE SERİ ANINDA MÜDAHALE

    Kent merkezindeki yollarda yapılan uygulamalı, planlı çalışmaların yanı sıra dar sokak ve caddelerde meydana gelen olaylara hızlı ve seri müdahale eden yunus timleri, enkazların çevresinde

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde yunus timlerinden dar sokaklarda ki olaylara anında müdahale!
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