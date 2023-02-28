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    • Güncel
    • 28.02.2023 17:14
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    • 28.02.2023 17:33
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    İşte "Deprem vergileri nerede?" sorusunun yanıtı! Tüm gerçekler bu haberde...

    Her deprem sonrası devleti hedef alan odakların sorduğu "Deprem vergileri nerede?" şeklindeki soru Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yine gündeme geldi. Afet bölgesinde tüm kurumlarıyla arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine başlayan devlet, depremzedeler için seferber olurken "Deprem vergileri nerede?" iddiasıyla sosyal medyada başlatılan algıya en net yanıtı rakamlar verdi... İşte yıl yıl deprem vergileriyle yapılanlar...

    takvim.com.tr
    İşte Deprem vergileri nerede? sorusunun yanıtı!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası güncel verilere göre 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Bölge için devlet ve millet el ele verirken muhalefet enkaz üzerinde adeta miting yaparak siyaset devşirmeye çalışırken sosyal medyada da kirli operasyonlar tam gaz devam ediyor!

    Her deprem sonrası devleti hedef alan odakların sorduğu "Deprem vergileri nerede?" şeklindeki manipülatif soru yine sosyal medyada dolaşıma sokularak algı yapıldı.

    Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri yaraları sarmak için kullanıldı.

    İşte 1999 Marmara depreminden 2023 Asrın Felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar toplanan deprem vergileri ile yapılan faaliyetler...

    "Deprem vergileri nerede?" sorusuna net cevap

    1999 MARMARA DEPREMİNİN ARDINDAN YAPILANLAR
    Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL

    Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı: 43 bin 603

    Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası: 1.380

    2003 BİNGÖL DEPREMİ
    Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 9 bin 189

    İş yeri sayısı: 136

    Ahır sayısı: 573

    Yapılan yatırım miktarı: 4,2 milyar lira

        2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ
        Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1.050

        İş yeri sayısı: 14

        Yapılan yatırım miktarı: 5 milyar lira

        2011 VAN DEPREMİ
        TOKİ Afet Konutları: 25 bin 742

        "Evini Yapana Yardım" (EYY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60

        Onarım ve güçlendirilmesi yapılan orta hasarlı konutlar: 1.817

        Ahır sayısı: 2 bin 914

            Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.

            Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.

            Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 milyar 356

            Yapılan toplam yatırım: 13,8 milyar lira

            2020 ELAZIĞ DEPREMİ
            İnşa edilen afet konutları: 23 bin 249

            Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 milyar

            2020 İZMİR DEPREMİ
            Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.

            Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı: 2,2 milyar lira

            İzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı: 5 bin 61 1.404

            Teslim edilen konut sayısı: 1.404

            2023 ASRIN FELAKETİNDE BÖLGENİN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
            Kahramanmaraş Merkezli depremler 6 Şubat 2023'de meydana geldi. Devlet bölge için seferber oldu. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak. Hedef 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.

            Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10.000 TL

            Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100.000 TL

            Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı: 2.000 - 5.000 TL

            Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe: 100 milyar TL

            Şubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 milyar TL

            AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 trilyon liradan fazla Kahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar ise 100 milyar lira...

            Bu rakam bile 20 yıldır toplanan deprem vergilerinden fazla.

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            İşte Deprem vergileri nerede? sorusunun yanıtı!
            Haberler Güncel İşte "Deprem vergileri nerede?" sorusunun yanıtı! Tüm gerçekler bu haberde...
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