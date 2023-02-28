İşte "Deprem vergileri nerede?" sorusunun yanıtı! Tüm gerçekler bu haberde...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası güncel verilere göre 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bölge için devlet ve millet el ele verirken muhalefet enkaz üzerinde adeta miting yaparak siyaset devşirmeye çalışırken sosyal medyada da kirli operasyonlar tam gaz devam ediyor!

Her deprem sonrası devleti hedef alan odakların sorduğu "Deprem vergileri nerede?" şeklindeki manipülatif soru yine sosyal medyada dolaşıma sokularak algı yapıldı.

Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri yaraları sarmak için kullanıldı.

İşte 1999 Marmara depreminden 2023 Asrın Felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar toplanan deprem vergileri ile yapılan faaliyetler...

1999 MARMARA DEPREMİNİN ARDINDAN YAPILANLAR

Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL