AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent FOX TV'de muhaliflerin "Devlet yoktu" provokasyonunu deşifre etti: Bize operasyon çektiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye tüm kurumlarıyla deprem bölgesi için harekete geçti. Devletin tüm kurumları ve STK'lar yardım için hızlıca bölgeye hareket etti.
Bu kurumlardan biri de şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği oldu.
Ancak tüm STK'lar gibi depremzedelere yardım eden AHBAP, bazı muhalif kirli odaklar tarafından devlette yarıştırılarak karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.
ALGI OPERASYONUNU HALUK LEVENT ÇÖKERTTİ
Depremin ilk anından bu yana devam eden muhaliflerin "Devlet yok AHBAP var" algısı Haluk Levent tarafından çökertildi.
AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olarak deprem sonrası yaşananları ve kendisine çekilen operasyonu anlattı.
OPERASYONU FETÖ BAŞLATTI
Daha önce Elazığ depreminde, Giresun'da sel felaketinde ve İzmir depremi gibi büyük çaplı felaketlerde de bölgede olduğunu söyleyen Haluk Levent, devletin kurumlarıyla organize şekilde hareket ettiklerini belirtti. AHBAP'ın hedef alınmasına ilişkin FETÖ'yü işaret eden Levent, "Okyanus ötesi hesapları, devlet yok Ahbap var yazmaya başladı. Bu nasıl bir kötülüktür. Biz bir derneğiz, biz orada 30-40 kişiyiz AFAD yüzbinlerce kişi. Biz nasıl devletle yarıştırılabiliriz" dedi.