AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent FOX TV'de muhaliflerin "Devlet yoktu" provokasyonunu deşifre etti: Bize operasyon çektiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye tüm kurumlarıyla deprem bölgesi için harekete geçti. Devletin tüm kurumları ve STK'lar yardım için hızlıca bölgeye hareket etti.

Bu kurumlardan biri de şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği oldu.