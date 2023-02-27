Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı: Binalar peş peşe yıkıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın ardından, afetin en büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden biri Malatya.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görüldü.
Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.