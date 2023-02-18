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    • Haberler
    • 18.02.2023 18:42
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    • 18.02.2023 19:06
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    Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük! Dezenformasyon ve yalanlarla deprem üzerinden kirli algı operasyonu

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası BABALA TV sosyal medya üzerinden yalan ihbar ve haberlerle büyük bir dezenformasyona imza atmıştı. Depremin ilk anından itibaren kurumların seferber olmasına engel olan dezenformasyona internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'ün site içerisinde açılan başlıklarla destek verdiği görülürken sitenin olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği ortaya çıktı. Öte yandan yazılan entrylerde kullanılan dilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu.

    YALANLARI SERVİS ETTİLER ALGI BİTİNCE SİLDİLER | VİDEO İZLE

    İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi. Uğur, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı" dedi.



    OĞUZHAN UĞUR SAVCILIĞA İFADE VERDİ
    Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası "BaBala TV" isimli twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan Uğur hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.




        ADETA GÜNAH ÇIKARDI!
        Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Oğzuhan Uğur, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak adeta günah çıkardı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Oğuzhan Uğur'a yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyadan tepki yağmıştı.




        "11. gün mü durum değerlendirmesi yapmayı akıl ettin... Bu şekilde kurtulamazsın suçun varsa cezanızı çekeceksiniz... Senin ve ekibinin neden olduğu sahte ihbarların sayısını beyan et...."

        Depremin ilk anından itibaren kurumların seferber olmasına engel olan dezenformasyona internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'ün site içerisinde açılan başlıklarla destek verdiği görülürken sitenin olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği ortaya çıktı.

        İşte depremin olduğu ilk andan itibaren provokatif yayınları, nefret içerikli yorumlarıyla gündeme gelen muhalif yayın organı Ekşi Sözlük'te yaşananların perde arkası:

        YALANLARIN MUTFAĞI EKŞİ SÖZLÜK
        Muhalefeletin internetteki en büyük provokasyon aracı olan Ekşi Sözlük yalanın da kurgulandığı ve dolaşıma sokulduğu site olarak biliniyor. Buradan üretilen yalanlar sosyal medyaya servis ediliyor ve akılalmaz bir şekilde yayılıyor.

        DEPREMDE ATILAN ENTRYLER SİLİNDİ
        Bu yalanlar 11 ilde etkili olan asrın felaketi sonrası da dolaşıma sokuldu. 6 Şubat'taki depremin ardından Ekşi Sözlük'te tıpkı Babala Tv'deki gibi binlerce sahte yardım çağrısı devletin ve AFAD'ın ortada olmadığı notlarıyla birlikte paylaşılmaya başlandı. O geceden itibaren 15 Şubat'a kadar girilen entrylerin yüzde 70'i şu an sitede görünmüyor, deliller ise yok edildi.



            SİTE YÖNETİMİ HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNMADI
            Yapılan algı operasyonunun birden fazla ekip tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon çalışması olduğu görülürken Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut'un başlıklara 48 saat hiçbir müdahalede bulunmadığı belirlendi.

            Açılan nefret dolu başlıklarda verilen linklerde video olmamasına rağmen sanki deprem bölgesinde Suriyeliler her yeri yağmalıyormuş gibi yüzlerce entry girildi. Bir anda Ekşi Sözlük'te devletin kontrolü tamamen kaybettiği algısı yayılmaya başladı.

            AMAÇ OKUYUCULARI PROVOKE ETMEKTİ
            Amaç dezenformasyon ve yalanın sözlükte konuşulmasını sağlayarak siteyi takip eden okuyucuları provoke etmekti. Nitekim saatler geçtikçe yalanların dozu arttı.


            İÇ SAVAŞ BAŞLIĞI DÖRT GÜN BOYUNCA SİTEDE DURDU
            Deprem bölgesinde kaynağı belli olmayan ve muhtemelen güvenlik güçlerinin havaya ateş etmesi sonucu çıkan silah seslerinin yer aldığı videoyu paylaşan sözlük yazarları bir iç savaşın başladığı yalanını yaydı. Bu başlık 4 gün boyunca gündem oldu.


            ALGI OPERASYONU TAMAMLANINCA 15 ŞUBAT GECESİ İÇERİKLER ORTADAN KALDIRILDI
            İlerleyen günlerde ortalık sakinleşince Ekşi Sözlük günler boyunca sürdürdüğü provokasyon içeriklerini silerek delilleri yok etmeye başladı. Dört gün boyunca defalarca şikayet edilmesine rağmen dolaşımda tutulan bu başlıklar 15 Şubat gecesi topluca ortadan kaldırıldı.

                MİLYONLARCA KİŞİYE YALAN HABERLER SERVİS EDİLDİ TEK TIKLA SİLİNDİ
                "Suriyelilerin yurdu yağmalaması", " Suriyelilerin gönderilen yardım tırlarını yağmalaması"                 gibi onlarca provokasyon içeren başlık 4 gün boyunca gündemin ilk sıralarında tutuldu. Yalan, milyonlarca kişinin gözüne sokulup kitleler tahrik edildikten sonra da tek tuşla yok edildi.


                HATAY BARAJ PATLADI BAŞLIĞI SİLİNDİ
                İç savaş ve Suriyelilerle çatışma yalanları gündemi meşgul ederken Ekşi Sözlük gündeme başka bir yalan haberi daha soktu.

                "11 Şubat 2023 Hatay'da baraj patlaması". Bilindiği gibi aynı yalanı BABABA TV de sosyal medya üzerinde dolaşıma sokulmuştu. An itibarıyla bu başlığın da silindiği belirlendi.

                    GERÇEKLERİ YAZANLAR CİMER LİNKİ VERENLER SİTEDEN UÇURLDU
                    Provokasyon ve dezenformasyonun perde arkasındaki kirli ayağı ise Ekşi Sözlük'te nasıl bir algı operasyonu döndüğünü kanıtlıyor. Zira, dezenformasyonun yayınlandığı başlıklara gerçekleri yazan yazarların tamamının siteye girişi engellendi. Cimer linki veren yazarlar anında Ekşi Sözlük deyimiyle siteden uçuruldu. O günlerde yazarlığı kapatılan bazı hesaplara "bir yanlışlık olmuş" uyarısıyla birlikte ayın 15'inde yazarlığı geri verildi. Yani operasyon boyunca susturulup daha sonra özür dileyerek geri getirildiler. Çünkü Ekşi Sözlük yönetimi bunun bir soruşturmaya dönüşeceğini düşünüyor.


                    10 BİN KİŞİLİK YAZAR ALIMI: BELİRLİ PARTİLERE EKŞİ SÖZLÜK HESAPLARI DAĞITILDI
                    Ekşi Sözlük aykırı sesleri tamamen susturduktan sonra tam 10 bin yeni yazar alımı yaptı. Belirli siyasi partilerin gençlik kolları da provokasyona dahil edildi. Üç gün boyunca parti merkezlerinde Ekşi Sözlük hesapları dağıtıldığına dair bilgiler var.

                    YENİ TROLL ORDUSUYLA YALANLAR SERVİS EDİLDİ
                    Bu yeni troll ordusuyla birlikte Ekşi Sözlük tarihinde bile görülmeyen bir yalan ve iftira kampanyası başlatıldı. Bunlardan bir tanesi deprem bölgesinde jammerların dolaştığı ve bilgi gönderilmesinin önüne geçildiği yalanıydı.

                        İDDİANIN DOĞRU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI ANCAK BAŞLIK YİNE SİLİNMEDİ
                        Bu iddianın yalan olduğu aynı saat içinde ortaya çıkmasına rağmen Ekşi Sözlük provokasyona devam etti. Günler boyunca onlarca defa şikayet edilmesine rağmen bu içerikler silinmedi. "İddia" şeklinde ortaya atılan yalanlar günlerce gerçekmiş gibi sosyal medyada yayıldı.

                        Öte yandan yazılan entrylerde kullanılan dilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

                        GELSİNLER TUTUKLASINLAR SLOGANI
                        "8 Şubat WhatsApp erişim engeli"                         başlığından görüldüğü gibi "gelsinler tutuklasınlar" sloganı kullanıldığı ortaya çıktı.



                        Bilindiği gibi bu sloganı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün yalanlarla dolu tweetinde kullanmıştı.

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                        Haberler Haberler Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük! Dezenformasyon ve yalanlarla deprem üzerinden kirli algı operasyonu
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