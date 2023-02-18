Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük! Dezenformasyon ve yalanlarla deprem üzerinden kirli algı operasyonu





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.







ADETA GÜNAH ÇIKARDI!

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Oğzuhan Uğur, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak adeta günah çıkardı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Oğuzhan Uğur'a yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyadan tepki yağmıştı.







"11. gün mü durum değerlendirmesi yapmayı akıl ettin... Bu şekilde kurtulamazsın suçun varsa cezanızı çekeceksiniz... Senin ve ekibinin neden olduğu sahte ihbarların sayısını beyan et...."

Depremin ilk anından itibaren kurumların seferber olmasına engel olan dezenformasyona internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'ün site içerisinde açılan başlıklarla destek verdiği görülürken sitenin olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği ortaya çıktı.