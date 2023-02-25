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    • Güncel
    • 26.02.2023 06:28
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    • 26.02.2023 06:32
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Tüm yurdu etkisi altına alacak! Kuvvetli yağış geliyor | 26 Şubat-2 Mart 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün yurdun büyük bölümünde havanın güneşli olacağı belirtilirken, Karadeniz ve Marmara'nın bazı bölgeleri ile Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe günü yurdun kuvvetli yağış etkisi altına gireceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Bu kez çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji tarih verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Muğle ve Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE 10°C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 11°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ 10°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ 10°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 4°C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ 8°C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR 12°C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA 5°C, 15°C
        Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA 8°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 11°C, 19°C
        Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        HATAY 7°C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        K.MARAŞ 6°C, 19°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ANKARA 4°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA 3°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS -2°C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 2°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 4°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 2°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK 11°C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            AMASYA 5°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 11°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT 4°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 10°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ 0°C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM -9°C, 2°C
            Parçalı bulutlu

            KARS -11°C, 3°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA 0°C, 13°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                ADIYAMAN 5°C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                DİYARBAKIR 2°C, 18°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP 4°C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA 8°C, 20°C
                Parçalı bulutlu

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Tüm yurdu etkisi altına alacak! Kuvvetli yağış geliyor | 26 Şubat-2 Mart 2023
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