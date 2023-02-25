HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Tüm yurdu etkisi altına alacak! Kuvvetli yağış geliyor | 26 Şubat-2 Mart 2023

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ