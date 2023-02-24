Kentsel dönüşüme takoz oldular kendi bölgelerine de çivi çakmadılar! Adalar Belediyesi'ndeki deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı

Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen asrın en büyük depremi sonrasında Adalar Belediyesi tarafından önceki gün organize edilen deprem panelinde de bu konu tekrar gündeme geldi. Büyükada Anadolu Kulübü'nde olası Marmara depreminin Adalara etkisinin tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan depremle ilgili bir konuşma yaptı. Kaymakamın ardından 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Umut Almaç ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Yılmaz da birer sunum gerçekleştirdi.

CHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN SÖZÜ KESİLDİ

Sunumların ardından konuşmalara geçildi. Bu esnada söz alan CHP'li eski yöneticilerden Arif Aydın, 'iğneyi önce kendimize batırmamız gerekiyor' diyerek başladığı konuşmasında, belediye binasının yıkım kararı olduğunu, bunu niye yıkmadıklarını, niye yapmadıklarını sordu. Aydın konuşmasında, "1999 depremi sonrasında Haluk hocam yine böyle bir kalabalığa sunum yapmıştı. Çünkü o zaman yaşamıştık depremi. Şimdi bilim de geliştiği için biraz daha gelişmiş şekliyle anlattı. 24 yıl öncesini anlatan Haluk Hocam, bizim 15 yıllık yerel iktidarımızda, dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'iğneyi önce kendimize batırmamız lazım.' Öncelikle bizim yapmamış gereken bir şey var, belediye binamız için yıkım kararı alınmış. Bunu neden yıkmadık? Neden yapılmadı? Orada 1'inci dereceden akrabalarımız var. 15 yıldır da biz yerelde de iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalarda da iktidarız" ifadelerini kullandı. Bu sırada araya giren 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili, Jeofizikçi Prof. Dr. Eyidoğan, Aydın'ın sözünü kesti. Sözü kesilen Ayıdoğan ise mikrofonu bırakarak kenara çekildi.

"BU RUHSATLARI KİM VERİYOR?"

CHP'nin eski Milletvekili tarafından konuşması engellenen Ayıdoğan'ın ardından Adalı bir başka vatandaş Yaşar Çelik de Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü ağır bir şekilde eşleştirerek "bu ruhsatları kim veriyor?" diyerek eleştirdi.

Çelik yaptığı konuşmada, "Adam demir bağlıyor, beton döküyor. İmar Müdürlüğü'nden, görevliler gelip ne demiri ne de betonu kontrol ediyor. Bu adalarda onlarca kaçak yapı var ama bunların ruhsatını kim verdi. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor" diyerek tepki gösterdi.

KONTEYNERDA BELEDİYE HİZMETİ SUNULACAK

Öte yandan, CHP'li Adalar Belediyesi'nin Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi, 21 numaralı yerde bulunan hizmet binasının 20 Kasım 2020 tarihinde 'Riskli yapı' olduğu ve tahliye edilmesi gerekmesine rağmen 2 yıldır herhangi bir işlemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi tarafından yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Adalar Belediyesi ise önceki gün aldığı kararla Büyükada'da bulunan pazaryerine konteyner kurarak belediye hizmetlerine depreme dayanıklı yeni belediye binası yapılana kadar hizmet sağlayacağı öğrenildi.