Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine şebeke suyu uyarısı: "İçme suyu olarak kullanmayın!"

Alo 184 Sağlık Hizmeti çağrı sisteminin devreye alındığını hatırlatan Koca, "Şu ana kadar 75 yaş üzeri hastalarımızın yüzde 78'ine ulaşabildik. Bunların yarısı il içinde ulaşılarak kronik hastalık ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi. Bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor." dedi.

"ŞEBEKE SUYUNU İÇME SUYU OLARAK KULLANMAYALIM"

Koca, kentten alınan 1533 su numunesinden 1354'ünde klor oranının yeterli olduğunu tespit ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri burada, Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Bu analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Israrlı uyarımı burada da tekrarlamak istiyorum, valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın. Daha önce yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi mevcut şartlar itibarıyla halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur."