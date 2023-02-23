Emniyet duyurdu! Deprem provokatörleri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon peşinde koşanlardan hesap soruluyor.
EMNİYET DUYURDU: 27 PROVOKATÖR TUTUKLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 138 şahsın gözaltına alındığını gözaltına alınan şahıslardan 27'sinin tutuklandığını bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklama, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde; suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında, 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 951 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili birimlere gönderildiği, 559 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 138 şüphelinin gözaltına alındığı, 27'sinin tutuklandığı belirtildi.