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    • 23.02.2023 16:06
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    • 23.02.2023 16:06
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    Emniyet duyurdu! Deprem provokatörleri tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya üzerinden manipülatif paylaşımlarda bulunan provokatörler tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğündne yapılan açıklamada, "Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 138 şahıs gözaltına alınmış, 27’si tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Emniyet açıkladı! Provokatörler tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon peşinde koşanlardan hesap soruluyor.

    EMNİYET DUYURDU: 27 PROVOKATÖR TUTUKLANDI
    Emniyet Genel Müdürlüğü, meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 138 şahsın gözaltına alındığını gözaltına alınan şahıslardan 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

    EGM'den yapılan yazılı açıklama, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde; suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında, 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

    Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 951 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili birimlere gönderildiği, 559 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 138 şüphelinin gözaltına alındığı, 27'sinin tutuklandığı belirtildi.

        OLTALAMA YAPAN 81 SİTE KAPATILDI
        Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi.

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