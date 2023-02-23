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    • 23.02.2023 16:08
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    • 23.02.2023 16:08
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    Depremde zarar gören demiryolu hatlarında çalışmalar sürüyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören tren raylarının bakım onarım çalışmaları sürüyor. Bazı bölgelerde çalışmalar tamamlanarak güzergahlar ulaşıma açılırken, 108 kilometrelik İslahiye - Fevzipaşa, 9 kilometre Köprüağzı - Kahramanmaraş, 28 kilometre Suçatı - Gölbaşı, 71 kilometredeki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

    Depremde bükülmüştü! Çalışmalar sürüyor

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerinde hasar gören tren raylarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerindeki illerden geçen toplam uzunluğu bin 275 kilometre demiryolu hattında hasar meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen TCDD yapım ekipleri, bin 275 kilometrelik demiryolu hattının bin 167 kilometresindeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtı. 108 kilometrelik İslahiye - Fevzipaşa, 9 kilometre Köprüağzı - Kahramanmaraş, 28 kilometre Suçatı - Gölbaşı, 71 kilometredeki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 81 vagon ile 3 bin 609 ton kömür deprem bölgesine sevk edilirken, deprem bölgesinde bulunan demiryollarındaki çalışmaların Adıyaman Gölbaşı mevkiinde yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Depremde zarar gören demiryolu hatlarında çalışmalar sürüyor
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