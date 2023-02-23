Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu!

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI EVİNE GİTTİ

Alınan bilgiye göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti.

OSMAN KILIÇ'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

20. VE 21. DÖNEM DSP MİLLETVEKİLİ

Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.