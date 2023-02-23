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    • Güncel
    • 23.02.2023 15:44
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    • 23.02.2023 15:44
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    Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu!

    Eski Demokratik Sol Parti Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Osman Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

    Eski milletvekili ölü bulundu!

    Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

    HABER ALAMAYAN YAKINLARI EVİNE GİTTİ
    Alınan bilgiye göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti.

    OSMAN KILIÇ'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
    68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    20. VE 21. DÖNEM DSP MİLLETVEKİLİ
    Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

    Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

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    Haberler Güncel Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu!
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