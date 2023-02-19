CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel yaydı, fondaşlar devam ettirdi! İşte 'Elbistan'da deliller karartıldı' yalanına karşı gerçekler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.
6'lı masa bileşenlerinin başını çektiği muhalefet ise 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine, acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
Muhalefet güdümündeki fondaş medya da manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
Bunun son örneği 7,6'lık ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'da kayıtlara geçti.
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Elbistan Belediye binasının depremde yıkılmamış olmasına rağmen ekiplerce yıkıldığını, binlerce evrağın yok edildiğini öne süren manipülatif bir tweet paylaştı.
Ağırel paylaşımında, "Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut. Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e sormak isterim. Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?" ifadelerini kullandı.
Mesnetsiz iddia fondaş cumhuriyet.com.tr tarafından da haberleştirildi.
Ağırel'i kaynak gösteren birçok medya kuruluşu, paylaşımda bulundu. Böylelikle 'Elbistan Belediye binası içerisindeki evraklar yıkıldı' kuyruklu yalanı dolaşıma sokuldu.
Takvim.com.tr içerisinde bulunduğumuz hassas dönemde yalana ortak olup aleni bir şekilde dezenformasyon yayan platformları sizler için deşifre etti;
- Cumhuriyet
- Gerçek Gündem
- ABC Gazetesi
- Medyablok
ELBİSTAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYA EL ATTI: İDDİALAR GERÇEK DIŞI
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Elbistan belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
YIKIM ÖNCESİ TÜM DELİLLER KORUMA ALTINA ALINDI
"Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir."