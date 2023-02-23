Deprem sonrası müfteri yağmacılar yalana doymadı! Kirli ve sistematik algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
Bu kapsamda 22 Şubat itibariyle Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialara karşı gerçekleri satır satır sizler için derledik;
22 Şubat
İDDİA - HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medyada yıkıma başlanan binalarda hayvanların kurtarılmadıklarını iddia etti.
GERÇEK - Diyarbakır AFAD ekipleri, hayvanlar için itfaiye yardımıyla kurtarma çalışmaları yapıldığını açıkladı.
İDDİA- Fatih Altaylı, Adıyaman'da yıkılan otelin "Ak Parti İl Başkanına ait olduğu için yayın yasağı getirildiğini" iddia etti.
GERÇEK - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in sahibi olduğu herhangi bir oteli bulunmamaktadır.
(10 ŞUBAT) İDDİA - Ekşi Sözlük sitesinde "Suriyelilerin İsrail kurtarma ekibini taciz ettiği" iddia edildi.
GERÇEK - İlgili görüntüler izlendiğinde, çocuklar için şeker dağıtıldığı ve sonrasında el sıkışarak ayrıldıkları görülmekte olup başlığın provokasyon amaçlı açıldığı anlaşılmaktadır.