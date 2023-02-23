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    • Güncel
    • 23.02.2023 17:53
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    • 23.02.2023 18:09
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    Deprem sonrası müfteri yağmacılar yalana doymadı! Kirli ve sistematik algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet ve yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti hedef gösterdi. Kuyruklu yalanlar ve mesnetsiz iddialar birbiri ardına sıralandı. HDP'li Meral Danış Beştaş, Fatih Altaylı, Ekşi Sözlük, 23 Derece isimli manipülasyon hesabı kara propagandada başı çekti. Bu bağlamda takvim.com.tr deprem üzerinden yürütülen sistematik yalan kampanyasına karşı gerçekleri sizler için satır satır deşife etti.

    takvim.com.tr
    Müfteri yağmacılardan sistematik yalan operasyonu!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.

    KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI
    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.

    Bu kapsamda 22 Şubat itibariyle Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialara karşı gerçekleri satır satır sizler için derledik;



    22 Şubat
    İDDİA -     HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medyada yıkıma başlanan binalarda hayvanların kurtarılmadıklarını iddia etti.



    GERÇEK - Diyarbakır AFAD ekipleri, hayvanlar için itfaiye yardımıyla kurtarma çalışmaları yapıldığını açıkladı.



    İDDİA- Fatih Altaylı, Adıyaman'da yıkılan otelin "Ak Parti İl Başkanına ait olduğu için yayın yasağı getirildiğini" iddia etti.



    GERÇEK - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in sahibi olduğu herhangi bir oteli bulunmamaktadır.




    (10 ŞUBAT) İDDİA - Ekşi Sözlük sitesinde "Suriyelilerin İsrail kurtarma ekibini taciz ettiği" iddia edildi.

    GERÇEK - İlgili görüntüler izlendiğinde, çocuklar için şeker dağıtıldığı ve sonrasında el sıkışarak ayrıldıkları görülmekte olup başlığın provokasyon amaçlı açıldığı anlaşılmaktadır.



        İDDİA - Yeniçağ gazetesi ve @Haber uzantılı, manipülatif paylaşımlarıyla ön plana çıkan hesap, Beşiktaş'taki okulun güçlendirilmesine Kaymakamlığın izin vermediğini iddia etti.



        GERÇEK - Beşiktaş Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile ortaya atılan bu iddiayı yalanladı.



        (22 Şubat) İDDİA - 23 Derece adlı sosyal medya hesabında Elbistan'da depremin ardından geçen 16 gün sonra hala gömülmeyi bekleyen cenazeler olduğu iddia edildi.

        GERÇEK - Söz konusu görüntüler henüz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği depremden sonraki 3. güne aittir.



        (22 Şubat) İDDİA - Edip Yüksel, TSK'nın deprem bölgesinde Komando Marşı okuduğunu iddia etti.



        GERÇEK - Video, 6 sene önceki terör operasyonları sırasında paylaşılmıştı.



            (22 Şubat) İDDİA Bazı sosyal medya hesaplarında İtalyanların Hatay'da sahra hastanesi kurdukları fakat devlet yetkililerinin bundan haberi olmadığı iddia edildi.



            GERÇEK - Yaklaşık 1 hafta önce sahra hastanesinin ekip şefi Mario Raviolo, AA muhabirine açıklama yaptı. Hastaneyi kurmaya başladıklarından sonra bölge halkının ve Türk yetkililerin kendilerine gösterdiği yakınlığa ve kurulum çalışmaları sırasındaki yardım önerilerine ilişkin Raviolo, "Buraya geldikten sonra mükemmel insanlarla karşılaştık. Hastane kurulurken nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyorlardı." ifadelerini kullandı. Ekibinin bir ay boyunca Antakya'da görev yapmayı planladığını sonrası için de Türk makamlarının kararına göre istenirse daha uzun süre hastanenin hizmet vermeye devam edebileceğini kaydeden Raviolo, görev süreleri bittikten sonra da sahra hastanesini Türk makamlarına teslim edeceklerini aktardı.
            Öte yandan Burdur Valisi Ali Arslantaş, kurulan hastaneden bölgedeki yetkililerin haberi olmadığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulunarak, bu tarz asılsız açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.


            (22 Şubat) İDDİA - Bir sosyal medya kullanıcısı trol, İngilizce olarak yaptığı bir paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir kişinin "depremde enkaz altında kalanları kurtardığı gerekçesi ile bir köpeğin patisini öptüğü" yönünde bir paylaşımda bulundu.



            GERÇEK - Türkiye'deki depremle alakası olmayan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı, iki ayrı fotoğrafın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğu görüldü.
            Fotoğraflardan biri, hayvan hakları savunucusu ve Animal Spirit isimli kilisenin kurucusu Rahip Tomasz Jaeschke'ye aittir. Fotoğraf, kiliseye ait internet sayfasında da paylaşılmıştır. Diğer fotoğraf ise Iran'da çekilmiştir.
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            Haberler Güncel Deprem sonrası müfteri yağmacılar yalana doymadı! Kirli ve sistematik algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler
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