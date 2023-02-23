Son dakika: AFAD duyurdu! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesine dahil edildi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
Tüm bu gelişmeler ışığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, afet bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.
Sivas'ın Gürün ilçesinin de hayat etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Tatar şu ifadeleri kullandı;
8 BİN 550 ARTÇI MEYDANA GELDİ
8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen depremn sayısı 17 günde gerçekleşti.
"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.