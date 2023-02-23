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    • 23.02.2023 18:37
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    Son dakika: AFAD duyurdu! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesine dahil edildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesine dahil edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz" dedi.

    takvim.com.tr
    Gürün afet bölgesine dahil edildi!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.



    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.



    Tüm bu gelişmeler ışığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, afet bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.

    Sivas'ın Gürün ilçesinin de hayat etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Tatar şu ifadeleri kullandı;

    8 BİN 550 ARTÇI MEYDANA GELDİ
    8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen depremn sayısı 17 günde gerçekleşti.



    "HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"
    Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.

        SİVAS GÜRÜN DE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
        Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi.

        Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

        'KAYA DÜŞMESİ RİSKİ' BULUNUYOR
        Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor.




        "700 UZMAN SAHADA GÖREV YAPIYOR"
        Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz. TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.

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