Son dakika: AFAD duyurdu! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesine dahil edildi







"700 UZMAN SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz. TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.

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