Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.02.2023 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2023 16:51
    ABONE OL

    Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Binalara doğalgaz geldi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıların tek tek giderildiğini ifade ederken "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız." dedi.

    Deprem bölgesinde yeniden devrede! Bakan duyurdu

    Bakan Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız. Vatandaşlarımız hasarsız ya da az hasarlı binalara yerleştiğinde elektrik arzı yoksa gerekli kurumları arayıp çağırabilirler, ekiplerimiz gerekli kontrolleri sağladıktan sonra elektrik ve doğalgaz arzı sağlanır.

    MTA depremin ilk anından itibaren ekiplerimiz yüzeyden ve havadan fay kırıklarının oluştuğu binada gözlem ve ölçümlerini yaptılar. Depremin etkilerini raporlamış oldular. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, birçok ilde enkaz çaldırma çalışmaları başladı. Genel olarak enerji altyapısıyla ilgili ilk günden beri yakinen izliyor ve koordine ediyoruz. Amacımız bir an önce hayatı normalleştirmek. Ve çalışmalarımızı süratle yerine getirmeye çalışıyoruz."     ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP, HDP ve İYİ Parti kentsel dönüşüme savaş açmış
    Haberler Güncel Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Binalara doğalgaz geldi
        SON DAKİKA