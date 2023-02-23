Yangının ardından İskenderun Limanı'ndaki ayrıştırma çalışmaları havadan görüntülendi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen asrın çifte depreminin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Limanında devrilen konteynerler nedeniyle başlayan yangın 90. saatte kontrol altına alınmıştı.
KONTEYNERLER AYRIŞTIRILMAYA BAŞLANDI
Yangının kontrol altına alınmasının ardından limanda hasar gören konteynerler ayrıştırılmaya başlandı. Yangında hurdaya dönen konteynerler bir köşede, devrilen konteynerler ise başka bir köşede sıralanıyor.
LİMANDAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Deprem öncesi üst üste sıralanan ancak depremin ardından devrilen konteynerler de dikkatlerden kaçmadı.
Limandaki çalışmalar drene ile havadan görüntülendi. Hurdaya dönen konteynerler yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.