Yangının ardından İskenderun Limanı'ndaki ayrıştırma çalışmaları havadan görüntülendi!

KONTEYNERLER AYRIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından limanda hasar gören konteynerler ayrıştırılmaya başlandı. Yangında hurdaya dönen konteynerler bir köşede, devrilen konteynerler ise başka bir köşede sıralanıyor.

LİMANDAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem öncesi üst üste sıralanan ancak depremin ardından devrilen konteynerler de dikkatlerden kaçmadı.

Limandaki çalışmalar drene ile havadan görüntülendi. Hurdaya dönen konteynerler yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.