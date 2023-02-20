Kuyruklu 'deprem' dezenformasyonu! Diyarbakır'daki görüntüleri 'Hatay' diye servis ettiler: Tek bir odaktan aynı başlıkla yayıldı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle asrın felaketini yaşadı. Depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya devam ederken Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kayıtlara geçti.
Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu öğrenildi. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken, sosyal medyadaki bir takım mahfiller, manipülatif ve dezenformatif paylaşımlarla panik havası yaydı.
DİYARBAKIR MERKEZLİ GÖRÜNTÜLERİ 'HATAY' DİYEREK SERVİS ETTİLER
Sosyal medyada "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yayıldı.
Ancak bahse konu olan videonun söylenildiği gibi Hatay'da değil, 7,7'lik depremin gerçekleştiği 6 Şubat 2023 04.17 sularında Diyarbakır'da güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Takvim.com.tr, Diyarbarkır'da çöken binayı Hatay'daymış gibi gösterererek dezenformasyona ön ayak olan hesapları sizler için deşifre etti;
23 Derece isimli, görüntülerin Hatay'da değil Diyarbakır'da geçtiğini anlayınca paylaşımını apar topar kaldırdı. Ancak yayında olduğu süreçte 41.7 bin görüntülenme aldı, dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.