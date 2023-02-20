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    • Güncel
    • 21.02.2023 00:53
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    • 21.02.2023 01:15
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    Kuyruklu 'deprem' dezenformasyonu! Diyarbakır'daki görüntüleri 'Hatay' diye servis ettiler: Tek bir odaktan aynı başlıkla yayıldı

    Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası sosyal medya manipülatörleri bir kez daha sahneye çıktı. "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yayıldı. Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı. Takvim.com.tr, kuyruklu dezenformasyona ön ayak olan hesapları tek tek deşifre etti. Paylaşımların tek bir odaktan aynı başlıkla yayıldığı gözlemlendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kuyruklu ’deprem’ dezenformasyonu!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle asrın felaketini yaşadı. Depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya devam ederken Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kayıtlara geçti.

    Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu öğrenildi. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken, sosyal medyadaki bir takım mahfiller, manipülatif ve dezenformatif paylaşımlarla panik havası yaydı.



    DİYARBAKIR MERKEZLİ GÖRÜNTÜLERİ 'HATAY' DİYEREK SERVİS ETTİLER
    Sosyal medyada "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yayıldı.

    Ancak bahse konu olan videonun söylenildiği gibi Hatay'da değil, 7,7'lik depremin gerçekleştiği 6 Şubat 2023 04.17 sularında Diyarbakır'da güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

    Takvim.com.tr, Diyarbarkır'da çöken binayı Hatay'daymış gibi gösterererek dezenformasyona ön ayak olan hesapları sizler için deşifre etti;




    23 Derece isimli, görüntülerin Hatay'da değil Diyarbakır'da geçtiğini anlayınca paylaşımını apar topar kaldırdı. Ancak yayında olduğu süreçte 41.7 bin görüntülenme aldı, dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.



        - Medyanın51Tonu, görüntüleri teyit etmeden paylaşan bir diğer hesap.



        - Kendine Muhabir



        - 5 Haber 'son dakika' etiketiyle Diyarbakır'daki görüntüleri Hatay'daymış gibi servis eden bir diğer mecra



        - Dijital Gaste



        - Haber Seyret



            - Aktif Haber



            - Mevzular TV

            DEZENFORMASYON TEK BİR ODAKTAN YAYILDI: HEPSİ AYNI AÇIKLAMAYLA SERVİS ETTİ
            Paylaşımların her birine baktığımızda tek bir detay gözümüze çarpıyor... Diyarbakır'daki görüntüleri Hatay'daymış gibi servis eden platformlar aynı açıklamayı kullanarak paylaşımlarda bulundu.

            Bu da dezenformasyonun tek bir odaktan yayıldığını gözler önüne serdi.



            "TEYİT EDİLMEMİŞ SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİNE İTİBAR ETMEYİN"
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hatay'daki deprem sonrası dezenformasyona yönelik açıklama yapmış, kasıtlı bir şekilde dezenformasyon yayıldığına dikkat çekmişti.

            Bu faaliyetlerin afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşıdığını belirten Altun, şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

            Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infiale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır."
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            Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik
            Haberler Güncel Kuyruklu 'deprem' dezenformasyonu! Diyarbakır'daki görüntüleri 'Hatay' diye servis ettiler: Tek bir odaktan aynı başlıkla yayıldı
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