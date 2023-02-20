Kuyruklu 'deprem' dezenformasyonu! Diyarbakır'daki görüntüleri 'Hatay' diye servis ettiler: Tek bir odaktan aynı başlıkla yayıldı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle asrın felaketini yaşadı. Depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya devam ederken Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kayıtlara geçti.



Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu öğrenildi. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken, sosyal medyadaki bir takım mahfiller, manipülatif ve dezenformatif paylaşımlarla panik havası yaydı.