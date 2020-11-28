



20 Kasım saat 21.03'te paylaşılan görüntüde 'Büyükşehir Belediyesi resmi hizmete mahsus araçtır' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Resmi araçların sadece resmi görevlerde ve ilgili kurumun personelenin kullanımına tahsis edildiği biliniyor.