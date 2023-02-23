Son dakika: Şiddetli artçılar sürüyor! Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
DEFNE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Samandağ merkezli depremin etkileri sürerken aynı lokasyondan şiddetli bir artçı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18:53'te 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 9.76 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23