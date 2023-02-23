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    • 23.02.2023 19:08
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    Son dakika: Şiddetli artçılar sürüyor! Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

    Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18:53'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 9.76 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

    Hatay’ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.



    Samandağ merkezli depremin etkileri sürerken aynı lokasyondan şiddetli bir artçı daha meydana geldi.

    DEFNE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18:53'te 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Sarsıntı yerin 9.76 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:5.0 (Mw)

    Yer:Defne (Hatay)

    Tarih:2023-02-23

        Yıkan oran!
        Haberler Güncel Son dakika: Şiddetli artçılar sürüyor! Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
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