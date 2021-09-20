2023 seçimleri öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon! CHP destekli çetenin arkasından FETÖ bağlantılı Furkan Güngör çıktı

Son yıllarda içlerinde fenomen hesapların da bulunduğu, AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılırken FETÖ ve PKK'ya destek veren hesaplara haklarında mahkeme kararı olmasına rağmen işlem yapılmıyor, hatta terör örgütleriyle iltisaklı hesaplara onay tiki veriliyor!
2019 yerel seçimlerinden sonra Twitter'in bu çifte standartı artarak devam ediyor. Sadece son 7 ayda aralarında fenomen twitter hesaplarının da bulunduğu 1.000'den fazla hesap Twitter tarafından kapatıldı.
Hesabı Twitter tarafından kapatılan kullanıcılar Twitter'a başvurduklarını ancak kendilerine herhangi bir dönüş yapılmadığını söylüyorlar.
CHP TARAFINDAN DESTEKLENEN ORGANİZE ÇETE
Hesabı kapatılanlar, bunun 2023 seçimleri öncesi organize bir saldırı olduğunu belirtiyor. 10 yılı aşkın süredir Twitter'da bulunan ve hesabı nedensiz şekilde askıya alınan bir mağdur, hesabının organize bir yapı tarafından kapatıldığını ve bunun arkasında bulunanların CHP tarafından desteklendiğini söylüyor:
ELEBAŞI FURKAN GÜNGÖR!
"Hesaplarımızı Bilgi Üniversitesi ve CHP İstanbul Örgütünde kümelenmiş bir yapı, Bilgi Üniversitesi ve CHP'nin kurumsal kimliklerini kullanarak Twitter ile özel bir iletişim yoluyla kapattırıyorlar. Kim CHP ve ortaklarına karşıysa o hesaplar hedef olarak belirlenip kapattırılıyor. Bu işin başında benim de eskiden tanıdığım Furkan Güngör adında biri var. Bilgi Üniversitesi'nde öğrendi bir de daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapmış sonra da CHP'ye geçmiş Ümit Kaya adında biriyle ortak çalışıyorlar.