2023 seçimleri öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon! CHP destekli çetenin arkasından FETÖ bağlantılı Furkan Güngör çıktı





DERİN FETÖ BAĞLANTILARI VAR

Furkan Güngör FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın FETÖ ile bir bağlantısı var ama kendisini bazen CHP'li bazen Saadetli olarak pazarlıyor, Furkan Güngör de öyle Saadet Partili geçiniyor ama Gökhan Özbek ile beraber çalışıyorlar. Furkan Güngör'ün en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın annesi de babası da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak" suçundan ceza aldılar ikisi de terör örgütüyle ilişkili isimler. Furkan Güngör'ün kendisinin yakın akrabalarından FETÖ terör örgütü üyeliğinden ceza alanlar var. Ümit Kaya, Furkan Güngör'ü destekliyor hatta beraber iş yapıyorlar. Aralarındaki ilişki çete gibi. Hedef belirliyorlar sonra o hedefi çökertmek için her türlü adımı atıyorlar. Özellikle Furkan Güngör'ün yaptıkları tam bir FETÖ ahlakına sahip olduğunu gösteriyor. Benim babam imam ben Saadet Partiliyim diyerek lafa başlıyor güveniyorsun arkadaş oluyorsun sonra senden aldığı bilgileri Ümit Kaya'ya iletiyor o da CHP'li Belediye yöneticilerine söylüyor. Sonra öğrendim ki Gökhan Özbek ile iş tutuyorlar. İki de bir Saadet Partisinden bahseden birinin Gökhan Özbek gibi bir isimle ne ilişkisi olabilir? Sonra en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın kim olduğunu FETÖ bağlantısını öğrendiğimde ne olduklarını öğrenmiş oldum.