Depremzedelerden duygulandıran davranış: Aralarında para toplayıp öğrencilere bıraktılar!

"ÖĞRENCİMİZİN ÇANTASINA 385 LİRA PARA İLE BİR DE NOT BIRAKMIŞLAR"

Sabah'ın haberine göre depremin hemen ardından okul pansiyonunu depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyleyen Mimar Sinan Lisesi okul müdürü Hayrettin Acet, "Okulumuz Kayseri Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunuyor. Depremle birlikte pansiyonlarımızda depremzedeleri ağırladık. Depremzedeler bir süre sonra başka illere sevk ediliyor. Pansiyondan ayrılan depremzedeler öğrencimiz Sezer yıldırım'ın çantasına 385 lira para ile bir de not bırakmışlar."