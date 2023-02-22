Depremzedelerden duygulandıran davranış: Aralarında para toplayıp öğrencilere bıraktılar!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken 40 bine aşkın vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi için talimatı verdi. Binlerce vatandaş yurtlara yerleştirilirken Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirilen 12 bin depremzeden 400'ü Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonunda kaldı.
DEPREMZEDELER PARA TOPLAYIP ÖĞRENCİLERE BIRAKTI
Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonundan ayrılarak başka bir ile giden depremzedeler geride yürekleri ıstan bir davranışta bulundu. Pansiyonda kalan 9 sınıf öğrencisi Sezer Yıldırım çantasına baktığında bir miktar para ve bir de not buldu. Depremzedler tarafından bırakılan notta; "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" ifadeleri yazıldı. Notu okuyanlar duygulanırken yürekleri ısıtan o davranış büyük takdir topladı.
"ÖĞRENCİMİZİN ÇANTASINA 385 LİRA PARA İLE BİR DE NOT BIRAKMIŞLAR"
Sabah'ın haberine göre depremin hemen ardından okul pansiyonunu depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyleyen Mimar Sinan Lisesi okul müdürü Hayrettin Acet, "Okulumuz Kayseri Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunuyor. Depremle birlikte pansiyonlarımızda depremzedeleri ağırladık. Depremzedeler bir süre sonra başka illere sevk ediliyor. Pansiyondan ayrılan depremzedeler öğrencimiz Sezer yıldırım'ın çantasına 385 lira para ile bir de not bırakmışlar."