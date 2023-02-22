Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.02.2023 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2023 09:14
    ABONE OL

    Depremzedelerden duygulandıran davranış: Aralarında para toplayıp öğrencilere bıraktılar!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından binlerce depremzede yurtlara misafir edildi. Kayseri'deki Mimar Sinan Lisesi Pansiyonu'da da misafir edilen depremzedeler pansiyondan ayrıldığı sırada bir öğrencinin çantasına aralarında topladıkları parayı koyarak "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" notunu bıraktı. Yürekleri ısıtan o davranış görenleri duygulandırdı.

    takvim.com.tr
    Depremzedelerden duygulandıran davranış!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken 40 bine aşkın vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi için talimatı verdi. Binlerce vatandaş yurtlara yerleştirilirken Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirilen 12 bin depremzeden 400'ü Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonunda kaldı.


    DEPREMZEDELER PARA TOPLAYIP ÖĞRENCİLERE BIRAKTI
    Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonundan ayrılarak başka bir ile giden depremzedeler geride yürekleri ıstan bir davranışta bulundu. Pansiyonda kalan 9 sınıf öğrencisi Sezer Yıldırım çantasına baktığında bir miktar para ve bir de not buldu. Depremzedler tarafından bırakılan notta; "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" ifadeleri yazıldı. Notu okuyanlar duygulanırken yürekleri ısıtan o davranış büyük takdir topladı.


    "ÖĞRENCİMİZİN ÇANTASINA 385 LİRA PARA İLE BİR DE NOT BIRAKMIŞLAR"
    Sabah'ın haberine göre depremin hemen ardından okul pansiyonunu depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyleyen Mimar Sinan Lisesi okul müdürü Hayrettin Acet, "Okulumuz Kayseri Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunuyor. Depremle birlikte pansiyonlarımızda depremzedeleri ağırladık. Depremzedeler bir süre sonra başka illere sevk ediliyor. Pansiyondan ayrılan depremzedeler öğrencimiz Sezer yıldırım'ın çantasına 385 lira para ile bir de not bırakmışlar."

        "BU DAVRANIŞ BİZİM NASIL BİR YÜCE MİLLET OLDUĞUMUZUN EN NET GÖSTERGESİ"

        Acet devamıında, "Aralarındaki topladıkları parayı öğrencilere bırakarak aranızda paylaşın demişler. Bu davranış bizim nasıl bir yüce Millet olduğumuzun en net göstergesi. Depremzedelerimiz içerisinde bulundukları zor şartlara rağmen kendilerinden ziyade okulumuzdaki yatılı kalan öğrencileri düşünmüşler."

        "DEPREMZEDELERİMİZİN PARASINI MÜZEMİZDE SERGİLEYECEĞİZ"

        "Bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandım. Deprem zedelerimizin bıraktığı not ile paraları okulumuzun müzesinde sergileme kararı aldık. Aynı miktarda parayı biz öğrencilerimize kendimiz dağıtacağız ama depremzedelerimizin parasını müzemizde sergileyeceğiz"dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Lütfü Savaş’a istifa çağrısı
        Haberler Güncel Depremzedelerden duygulandıran davranış: Aralarında para toplayıp öğrencilere bıraktılar!
            SON DAKİKA