Depremzedelerden duygulandıran davranış: Aralarında para toplayıp öğrencilere bıraktılar!

"BU DAVRANIŞ BİZİM NASIL BİR YÜCE MİLLET OLDUĞUMUZUN EN NET GÖSTERGESİ"

Acet devamıında, "Aralarındaki topladıkları parayı öğrencilere bırakarak aranızda paylaşın demişler. Bu davranış bizim nasıl bir yüce Millet olduğumuzun en net göstergesi. Depremzedelerimiz içerisinde bulundukları zor şartlara rağmen kendilerinden ziyade okulumuzdaki yatılı kalan öğrencileri düşünmüşler."

"DEPREMZEDELERİMİZİN PARASINI MÜZEMİZDE SERGİLEYECEĞİZ"



"Bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandım. Deprem zedelerimizin bıraktığı not ile paraları okulumuzun müzesinde sergileme kararı aldık. Aynı miktarda parayı biz öğrencilerimize kendimiz dağıtacağız ama depremzedelerimizin parasını müzemizde sergileyeceğiz"dedi.