"Evim Yuvan Olsun" devrede! Başvuru nereden yapılacak? Ödünç sözleşmesi nedir? Kiralar nasıl ödenecek? En düşük taahhüt süresi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'dan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sahada 181 bin 423 güvenlik görevlisi ile karada görev yapıldığını belirten Oktay, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda bunun 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. 407 bin 786'sı ise hasarsız. Yani çalışılan her binanın yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. 205 bin 86 bina ise az hasarlı durumda. Yüzde 73'e yakın bir oranı binaların içinde doğrudan oturulabilir ya da ufak bakımla oturulabilecek durumda. açıklamalarında bulundu.
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI DEVREDE
Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverler evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evlerini depremzede ailelerin kullanımına sunmak veya uygun şartlarda kiralamak isteyen hayırseverlerimiz "evimyuvanolsun.org" sitesinden başvurabilirler" ifadelerini kullandı. Peki uygulamanın detayları neler? İşte tüm cevaplar...
DEPREMZEDELERİN İSTİFADESİNE SUNULACAK
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi.
Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.