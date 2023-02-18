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    • 18.02.2023 21:08
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    • 18.02.2023 21:26
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    "Evim Yuvan Olsun" devrede! Başvuru nereden yapılacak? Ödünç sözleşmesi nedir? Kiralar nasıl ödenecek? En düşük taahhüt süresi ne kadar?

    Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'dan yaptığı açıklamada "Evim Yuvan Olsun" kampanyası devreye giridğini duyurmuştu. Uygulama kapsamında hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekler. Peki başvuru nereden yapılacak? Ödünç sözleşmesi nedir? Kiralar nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Evim Yuvan Olsun uygulaması devrede!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'dan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sahada 181 bin 423 güvenlik görevlisi ile karada görev yapıldığını belirten Oktay, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda bunun 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. 407 bin 786'sı ise hasarsız. Yani çalışılan her binanın yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. 205 bin 86 bina ise az hasarlı durumda. Yüzde 73'e yakın bir oranı binaların içinde doğrudan oturulabilir ya da ufak bakımla oturulabilecek durumda. açıklamalarında bulundu.



    "EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI DEVREDE
    Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverler evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evlerini depremzede ailelerin kullanımına sunmak veya uygun şartlarda kiralamak isteyen hayırseverlerimiz "evimyuvanolsun.org" sitesinden başvurabilirler" ifadelerini kullandı. Peki uygulamanın detayları neler? İşte tüm cevaplar...



    DEPREMZEDELERİN İSTİFADESİNE SUNULACAK
    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi.

    Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.



        Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

        Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.



        Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.



        AFAD HESABINDA TOPLANAN KİRA BAĞIŞINDAN KARŞILANACAK
        Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.



            Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında "indirimli olarak kiralanacak" evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.



            EN AZ 3 AYLIK TAAHHÜT
            Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.

            Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.



            FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFINDAN ÖDENECEK
            Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.



                Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.



                Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olacak. "emlakjet.com", "hepsiemlak.com", "sahibinden.com" platformları sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.



                Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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                Haberler Güncel "Evim Yuvan Olsun" devrede! Başvuru nereden yapılacak? Ödünç sözleşmesi nedir? Kiralar nasıl ödenecek? En düşük taahhüt süresi ne kadar?
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