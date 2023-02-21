Kağıthane’de trajikomik haber: Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi!

"ENKAZ ALTINDAN İNSANLARI ÇIKARTIYORUZ, BUNU YAPMAK VİCDANSIZLIKTIR"

Olaya ilişkin konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk." dedi.

"BURADA KAÇ KİŞİ OTURUYOR, YAZIK GÜNAHTIR"

Karakaş devamında, "Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup 'hayırdır ne iş yapıyorsun' dedik. Bize, 'içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz' dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" diye konuştu.