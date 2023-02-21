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    • 21.02.2023 15:57
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    Kağıthane’de trajikomik haber: Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi!

    Kağıthane’de bir kişi, aylar önce gizlice girdiği bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indirdi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı ortaya çıktı. Trajikomik manzarayı görenler şoke olurken şahsın yaşanan deprem felektini adeta yok saydığı gözlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kağıthane’de trajikomik olay: Kaçak kat indirdi!

    Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, kaçak kat indirmek için çalışmalarına gizlice başladı. Ardından şahıs, zeminde 3 ayrı yerde kazı yaparak çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.

    VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

    Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Şahıs ise polis eekipleri gelmeden olay yerinden arkasına bakmadan kaçtı.

        MANZARAYI GÖRENLER ŞOK OLDU
        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü.

        EKİPLER KAÇAN ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

        "ENKAZ ALTINDAN İNSANLARI ÇIKARTIYORUZ, BUNU YAPMAK VİCDANSIZLIKTIR"

        Olaya ilişkin konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk." dedi.

        "BURADA KAÇ KİŞİ OTURUYOR, YAZIK GÜNAHTIR"

        Karakaş devamında, "Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup 'hayırdır ne iş yapıyorsun' dedik. Bize, 'içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz' dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Kağıthane’de trajikomik haber: Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi!
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