Kağıthane’de trajikomik haber: Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi!

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, kaçak kat indirmek için çalışmalarına gizlice başladı. Ardından şahıs, zeminde 3 ayrı yerde kazı yaparak çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.
VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Şahıs ise polis eekipleri gelmeden olay yerinden arkasına bakmadan kaçtı.