HDP’li Semra Güzel’in tahliye talebine ret

Sanık avukatı, bir önceki celse 'durma' talebinde bulunduklarını hatırlatarak, bu talebi yinelediklerini söyledi. Talep üzerine görüşü sorulan savcı, sanığın 22 Aralık 2022'de milletvekilliğinin sonlandırıldığını, yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 'durma' talebinin reddedildiğini açıkladı. Savcı, sanık Güzel'in sahte kimlikle yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat ise "Müvekkilimin farklı bir kimlikle yakalanmış olması yargıya güvenmemesinin sebebidir. Müvekkilim yargıya güvenmeyerek, kendi emniyetini kendi sağlamıştır" diyerek, Güzel'in tahliyesini talep etti.