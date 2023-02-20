Asrın felaketinin ardından Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde birçok bina yıkılırken on binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
ALMAN DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK!
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti. Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti. Edilen bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşerek bir araya gelecek.
İKİ BAKANIN GAZİANTEP'TEKİ VİZE OFİSİNİ DE ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR!
Almanya'nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Gaziantep'teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.