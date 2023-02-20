Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2023 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2023 15:18
    ABONE OL

    Asrın felaketinin ardından Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş'ı ziyaret edecekleri bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İki Alman Bakan Kahramanmaraş’a gidecek!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde birçok bina yıkılırken on binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    ALMAN DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK!

    Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti. Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti. Edilen bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşerek bir araya gelecek.

    İKİ BAKANIN GAZİANTEP'TEKİ VİZE OFİSİNİ DE ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR!

    Almanya'nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Gaziantep'teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’da!
    Haberler Güncel Asrın felaketinin ardından Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek!
        SON DAKİKA