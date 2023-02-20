Asrın felaketinin ardından Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek!

ALMAN DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK!

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti. Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti. Edilen bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşerek bir araya gelecek.