Son dakika: PKK gelini Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

330 KABUL OYUYLA DÜŞÜRÜLDÜ

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.