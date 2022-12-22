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    • 22.12.2022 17:23
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    Son dakika: PKK gelini Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

    Son dakika haberi... Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda fotoğrafları bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. Oylamada 330 kabul, 42 red oyu verildi.

    AJANSLAR
    PKK gelini Semra Güzel’in milletvekilliği düşürüldü

    Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

    PKK gelini Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

    330 KABUL OYUYLA DÜŞÜRÜLDÜ
    Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.

    Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.

    Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.

    HDPKK'LI VEKİLLERDE TEPKİ
    Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

    Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

    Bu arada oylama sırasında HDP milletvekilleri, "Semra Güzel halkın iradesidir" yazılı dövizler ve Güzel'in TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki fotoğraflarını göstererek, çeşitli sloganlar attı.

    TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in oylama sonucunu açıklaması sırasında ise HDP milletvekilleri sıralara vurarak karara tepki gösterdi.

    GENEL KURULU TERK ETTİLER
    HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik savunmasını 10-15 AK Parti'li milletvekili dinlerken, oylamaya çok sayıda milletvekilinin katıldığını söyledi. Oluç, "Siyasi karar aldınız. Kesinlikle size söylenen doğrultuda siyasi karar verdiniz, asla vicdanınızla karar vermediniz." iddiasında bulundu.

    HDP'li Oluç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı protesto etmek için bugünkü Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını bildirdi.

    Bunun üzerine HDP milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu sloganlar atarak terk etti.

    EDİRNE'YE GİDERKEN YAKALANMIŞTI
    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırıldı.

        İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Semra Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

        HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güzel, öldürülen terörist Bora'nın sözlüsü olduğunu, onu görmek için Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Kandil'e gittiğini söyledi.

            Terörist Bora ile temas sağlamasına yardımcı olan H.D'yi tanımadığını iddia eden Güzel, söz konusu kişi ile 25 kez telefon irtibatı kurduğunu ortaya koyan HTS kayıtlarına açıklık getiremedi.

            Semra Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i, Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

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